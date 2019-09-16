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Общество / Стиль жизни

Как правильно выбрать мороженое?

13:27 16.09.2019 Фото: pixabay.com
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Единственный способ понять, добавлял ли производитель в мороженую массу растительные жиры, – это исследование образца в лаборатории на наличие фитостеринов.

Как правильно выбрать мороженое?
Мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле
Сюжет: Инструкция
Как правильно выбрать мороженое?

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Обратите внимание на следующие моменты:

1. В соответствии с требованиями технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» «мороженое» — взбитые, замороженные и потребляемые в замороженном виде сладкие молочные продукты, молочные составные продукты, молокосодержащие продукты.

Выделяют следующие виды мороженого:

— молочное – не более 7,5% м. д. молочного жира
— сливочное – 8-11,5% м.д. молочного жира
— пломбир – не менее 12% м. д. молочного жира
— кисломолочное – не более 7,5 % м. д. молочного жира
— с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12% м. д. молочного жира

2. Этикетка. Ознакомьтесь с самим названием продукта. Наименование мороженого с заменителем молочного жира должно включать полное понятие «мороженое с заменителем молочного жира». Не допускается применение понятий «молочное», «сливочное», «пломбир» в маркировке мороженого с заменителем молочного жира.

3. Стабилизаторы. Это естественные ингредиенты любого мороженого, они позволяют продукту держать форму. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие.

Эти добавки допускаются в мороженом – их содержание, как правило, находится в пределах гигиенической нормы.

4.Текстура и форма, мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закаленное. Закаленное мороженое производится из смеси, которую фризеруют, расфасовывают и закаливают. Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и поэтому имеет небольшой срок хранения.

Признаки качественного мороженого: – оно откалывается – потому что хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции; – недеформированное, так как если оно деформировано, то вероятнее всего был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе. Обращайте внимание на срок годности и если маркировка стерта или размыта, то лучше откажитесь от покупки.

О растительных жирах. Обнаружить растительные жиры при покупке невозможно. Связано это с улучшением технологий производства.

Единственный способ понять, добавлял ли производитель в мороженую массу растительные жиры, – это исследование образца в лаборатории на наличие фитостеринов.

Обратите внимание, что мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое или иные виды растительных жиров.

(По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)

Источник: iskitim.nso.ru

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