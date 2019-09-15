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Новости Бердска

Издевательство: для кого власть Бердска делает остановки?

21:50 15.09.2019
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Остановка. 8 школа.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Светлана:

Это для кого в Бердске поставили обстановки? Издеваются над нами. Вы, наша администрация, попадите под дождь. И порадуйтесь жизни… Издевательство…
Остановка. 8 школа

Издевательство: для кого власть Бердска делает остановки?

Остановка. 8 школа

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