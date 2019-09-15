Издевательство: для кого власть Бердска делает остановки?

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Светлана:
Это для кого в Бердске поставили обстановки? Издеваются над нами. Вы, наша администрация, попадите под дождь. И порадуйтесь жизни… Издевательство…
Остановка. 8 школа
Остановка. 8 школа.
В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Светлана:
Это для кого в Бердске поставили обстановки? Издеваются над нами. Вы, наша администрация, попадите под дождь. И порадуйтесь жизни… Издевательство…
Остановка. 8 школа
От редакции
Для кого?