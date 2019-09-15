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Фото: Горе-реконструкция ул.Лунной учит бердчан прыгать через лужи

21:27 15.09.2019
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Ну столько миллионов врывают, и все во вред простым людям.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала маша:

После раскопок и реконструкции невозможно после дождя зайти в до двор Микрорайон, 48 а, а так же пройти про тротуару тем, кто просто идет мимо двора. Некие канавы-арыки, по задумке гениальных строителей должны были уводить воду? Ну столько миллионов врывают, и все во вред простым людям. Это мы думаем, что мозга у них нет, скорее всего — они уверены, что мозга нет у нас, ведь в следующем году можно будет еще пару миллиончиков зарыть в арыки на Лунной. В следующий раз заложите строку — резиновые сапоги жителям Лунной.

Фото: Горе реконструкция ул.Лунной учит бердчан прыгать через лужи Фото: Горе реконструкция ул.Лунной учит бердчан прыгать через лужи

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