Экспертиза: называла «бичами» и «быдлом» пострадавших от паводка жителей Тулуна Ирина Алашкевич

Чиновнице не понравилось и в какой одежде пришли тулунцы на встречу с Владимиром Путиным: «Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном, и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования».

Новая экспертиза подтвердила, что чиновница назвала людей «бичами»

Новая экспертиза подтвердила, что глава пресс-службы губернатора Иркутской области Сергея Левченко Ирина Алашкевич действительно назвала жителей пострадавшего от затопления Тулуна «бичами» и «быдлом».

Второе исследование скандальной аудиозаписи заняло больше времени. На этот раз ее проанализировали специалисты некоммерческого партнерства «Федерация судебных экспертов». Эта компания на протяжении многих лет является крупнейшим объединением негосударственных судебно-экспертных организаций России. Представители этого сообщества специализируются на судебных экспертизах. Специалисты сравнили две фонограммы: на одной из них точно слышен голос Алашкевич, вторая запись была предметом проверки. На данный момент нет стопроцентного подтверждения, что на двух аудиодорожках слышен голос одного человека. Дело в том, что источник голоса находился на удалении от записывающего устройства. Однако даже при этом эксперты сделали вывод о высокой вероятности тождества голосов.

Предыдущая независимая экспертиза, которую провели эксперты Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации, также подтвердила, что людей оскорбила именно глава пресс-службы губернатора Иркутской области. Был проведен анализ четырех слоев двух аудиозаписей. Во всех слоях исследования есть стопроцентные признаки того, что голос на одной записи и на другой принадлежит одной и той же женщине.

«Объектом исследования были две цифровые аудиозаписи. В одной из записей женщина дает интервью журналисту и отвечает на вопрос, ее или не ее голос. Вторая запись — в которой она дает оценку действий государственных структур по наводнению. Был проведен сравнительный анализ — параметрический, функционально-динамический голосовой активности, аппаратно-программный, аудитивно-лингвистический, четыре слоя исследования. Во всех слоях исследования есть стопроцентные признаки того, что голос на одной записи и на другой записи принадлежит одному и тому же физическому лицу женского пола», — прокомментировал результат начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрий Макеев.

Сама Алашкевич отказалась отвечать на прямой вопрос о скандальной аудиозаписи. Она заявила, что глава региона назначил проверку.

«Проводится экспертиза голоса, который там озвучен. Поэтому давайте дождемся результата экспертизы», — сказала чиновница.

С момента появления в Сети записи прошло более трех недель. За это время удалось провести 2 независимые экспертизы, однако результаты исследования, о котором говорила Алашкевич, до сих пор неизвестны. Это и неудивительно, ведь подобные проверки в отношении людей из команды губернатора Левченко обычно заканчиваются ничем. Сам глава региона лишь сказал, что запись имеет признаки монтажа.

«Я сразу же сказал для большей объективности запросить как минимум еще одну экспертизу или две», — заявил губернатор.

Оскорбленные жители Тулуна были вынуждены рассказать о ситуации президенту Владимиру Путину.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает. Надеюсь, что губернатор примет меры», — ответил Путин.

На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, ссылаясь на информацию, полученную от Левченко, что Алашкевич отстранена от работы.

«Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор», — пояснил Песков.

Однако впоследствии выяснилось, что чиновница не отстранена. Начальник пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области будет находиться в отпуске до окончания проверки аудиозаписи.

«Ирина Викторовна находится в отпуске, в который она была отправлена губернатором на время экспертизы аудиозаписи. Проверка еще не завершена. Никакой информации о ее дополнительном отстранении от работы у нас нет», — сказал сотрудник пресс-службы иркутского правительства.

РЕН ТВ все это время пытался связаться с Алашкевич. Однако на телефонные звонки и на письменные обращения журналистам не отвечают. Игнорирует официальный запрос и пресс-служба губернатора. А накануне СМИ сообщили, что женщина может вернуться на работу.

Ситуацию снова пришлось комментировать пресс-секретарю президента. По словам Дмитрия Пескова, если руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, пострадавших от наводнения, выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, это будет поводом для соответствующих вопросов.

Напомним, аудиозапись монолога чиновницы появилась в интернете 15 августа. В своей речи Ирина Алашкевич назвала пострадавших от наводнения «быдлом» и «бичами». Начальник пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области с брезгливостью и с непозволительным цинизмом рассказывала о встрече главы государства с местными жителями. В частности, она раскритиковала одежду людей, которые прибыли на разговор с Путиным.

«Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном, и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования», — заявила чиновница.

По ее словам, в центрах временного размещения условия гораздо лучше, а раньше потерявшие свои дома люди жили как скоты. Алашкевич пояснила, что губернатор отправлял ее лично в наиболее пострадавший от паводка Тулун, но она сама не видит необходимости «таскаться в этот населенный пункт».

Предполагается, что запись была сделана кем-то из сотрудников пресс-службы губернатора на очередной планерке.

Уже 20 августа стало известно, что из пресс-службы губернатора Иркутской области был уволен оператор Александр Шудыкин. Мужчина в интервью журналистам «МК-Байкал» заявил, что его также уволили из газеты «Областная». Шудыкин говорит, что Алашкевич публично обвинила его в «сливе» записи.

Как сообщал «МК», в пресс-службе Сергея Левченко продолжаются поиски того, кто записал и выложил в интернет скандальный ролик. Сотрудникам якобы угрожают привлечением ФСБ и прохождением детектора лжи.

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате удара стихии погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тысяч человек.

Источник: РЕН ТВ