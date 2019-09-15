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Дальнобойщик торопился и угробил 8 жизней. Недавно на ул.Вокзальной чуть 5 человек такой не снес!

14:14 15.09.2019
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Похоже, только деньги у многих \»на уме\».

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
Дальнобойщик просто торопился и угробил 8 человек. Остальные инвалиды на всю жизнь. Похоже, только деньги у многих \»на уме\». Недавно один такой придурок чуть 5 человек не снёс на пешеходном переходе в погреб, на ул. Вокзальной. Слов нет.

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От редакции

Почему так много жертв на дорогах?

Аноним, 15 сентября 2019 17:22
ничего не понятно.
автор, выдохните и попробуйте еще раз изложить суть, а не только эмоции

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