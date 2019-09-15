Дальнобойщик торопился и угробил 8 жизней. Недавно на ул.Вокзальной чуть 5 человек такой не снес!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:

Дальнобойщик просто торопился и угробил 8 человек. Остальные инвалиды на всю жизнь. Похоже, только деньги у многих \»на уме\». Недавно один такой придурок чуть 5 человек не снёс на пешеходном переходе в погреб, на ул. Вокзальной. Слов нет.