В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
Дальнобойщик просто торопился и угробил 8 человек. Остальные инвалиды на всю жизнь. Похоже, только деньги у многих \»на уме\». Недавно один такой придурок чуть 5 человек не снёс на пешеходном переходе в погреб, на ул. Вокзальной. Слов нет.
Дальнобойщик торопился и угробил 8 жизней. Недавно на ул.Вокзальной чуть 5 человек такой не снес!
Похоже, только деньги у многих \»на уме\».
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
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автор, выдохните и попробуйте еще раз изложить суть, а не только эмоции