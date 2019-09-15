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Жестоко зарезал двух человек и хвастался селфи с жертвами мужчина в Воркуте

13:58 15.09.2019 Фото: www.pexels.com
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Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Жестоко зарезал двух человек и хвастался селфи с жертвами мужчина в Воркуте
Нанес жертвами множественные ножевые ранения

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 39-летнему жителю г. Воркуты. Он признан виновным в убийстве двух лиц (п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ), краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ), краже (ч.1 ст. 158 УК РФ), сообщает ГУ СК по РК.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года фигурант в ходе распития спиртного в квартире дома в п. Северный, г. Воркуты на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему 48-летнему знакомому, нанес последнему не менее 13 ударов кухонным ножом по различным частям тела. От острой массивной кровопотери потерпевший скончался на месте преступления. Мужчина похитил из квартиры бытовую технику и телефон убитого общей стоимостью более 14 тысяч рублей, после чего отправился в г. Воркуту, где возле дома по ул. Яновского в ходе конфликта с прохожим 42-летним мужчиной нанес последнему 4 удара ножом по различным частям тела, что также повлекло смерть потерпевшего на месте происшествия. После убийства мужчины фигурант похитил у него сотовый телефон, сигареты и денежные средства на общую сумму более 7 тысяч рублей.

О цинизме преступлений свидетельствует тот факт, что после совершенных убийств фигурант отправился в ресторан, где стал вести себя неадекватно, демонстрируя фотографии с места убийства, что стало причиной вызова сотрудников полиции и доставления его в отдел полиции.

В ходе следствия фигурант признал вину по предъявленному обвинению.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

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