Туман окутает Бердск в ближайшие дни

Спасатели просят жителей проявлять бдительность на трассах и акваториях. Предельно осторожными следует быть и тем, кто отправляется на поиски дикоросов.

Густой туман безопаснее переждать, а не пытаться быстрее объехать или обойти.

В Новосибирской области в ночные и утренние часы возможны туманы, которые осенью особенно часто образуются на пониженных участках местности, вблизи и непосредственно на водоемах, а также на заболоченной местности, сообщает ГУ МЧС по НСО.

Спасатели просят жителей проявлять бдительность на трассах и акваториях. Предельно осторожными следует быть и тем, кто отправляется на поиски дикоросов.

Из-за тумана видимость сильно ухудшается, что может спровоцировать происшествия на дорогах, реках и озерах. Кроме того, при тумане легко заблудиться собирателям дикорастущих грибов и ягод.

Эксперты рекомендуют в условиях тумана автомобилистам адекватно оценивать дорожные факторы, снижать скорость движения, не совершать лишних перестроений и обгонов, не допускать запотевания лобового стекла.

Судоводителям вообще не рекомендуется выходить в туман в плавание на маломерных судах. Густой туман безопаснее переждать, а не пытаться быстрее объехать или обойти.