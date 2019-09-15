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Туман окутает Бердск в ближайшие дни

13:42 15.09.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Спасатели просят жителей проявлять бдительность на трассах и акваториях. Предельно осторожными следует быть и тем, кто отправляется на поиски дикоросов.

Туман окутает Бердск в ближайшие дни
Густой туман безопаснее переждать, а не пытаться быстрее объехать или обойти.

В Новосибирской области в ночные и утренние часы возможны туманы, которые осенью особенно часто образуются на пониженных участках местности, вблизи и непосредственно на водоемах, а также на заболоченной местности, сообщает ГУ МЧС по НСО.

Спасатели просят жителей проявлять бдительность на трассах и акваториях. Предельно осторожными следует быть и тем, кто отправляется на поиски дикоросов.

Из-за тумана видимость сильно ухудшается, что может спровоцировать происшествия на дорогах, реках и озерах. Кроме того, при тумане легко заблудиться собирателям дикорастущих грибов и ягод.

Эксперты рекомендуют в условиях тумана автомобилистам адекватно оценивать дорожные факторы, снижать скорость движения, не совершать лишних перестроений и обгонов, не допускать запотевания лобового стекла.

Судоводителям вообще не рекомендуется выходить в туман в плавание на маломерных судах. Густой туман безопаснее переждать, а не пытаться быстрее объехать или обойти.

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