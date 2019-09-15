От 20 до 40 тысяч рублей в месяц получают священники в Москве

Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб. Но они не регулярны, и не предполагают назначение цены.

Наиболее обеспеченными в материальном плане оказываются многочисленные церковные приходы — с большим количеством прихожан

От 20 до 40 тысяч рублей в месяц — такова зарплата московских священников. В регионах она еще меньше, сообщил глава Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион. Он также опроверг расхожее мнение о том, что священники не платят налоги.

— Священник, как и любой другой человек, получающий зарплату, платит налоги, — сказал он в эфире программы «Церковь и мир». — Законодательство у нас одно для всех, оно в полной мере распространяется и на священников, и на храмы, и на зарплаты, которые выплачиваются — каждый из нас платит налоги в полном объеме.

По его словам, наиболее обеспеченными в материальном плане оказываются многочисленные церковные приходы — с большим количеством прихожан. И они, как правило, складываются в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге. Влияет на доходы храма и его место расположения в городе, и то, новое ли здание у церкви или старый исторический памятник.



По словам митрополита Илариона, чем дальше в глубинку, тем, как правило, приходы менее состоятельные. В деревне священники могут жить не только скромно, но и бедно.

Приходы за пределами России, особенно в дальнем зарубежье, обычно являются «очень бедными», так что во многих приходах священники вообще не имеют зарплаты, получая лишь символическое пособие. Им приходится трудиться на светской работе, а в храме служить в свободное время.

Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб. Но они не регулярны, и не предполагают назначение цены. Митрополит Иларион подчеркнул, что сейчас в Церкви введена практика отсутствия ценников: «Мы всегда говорим, что могут быть только рекомендуемые суммы пожертвования». При этом в Церкви «никому не могут отказать в крещении, отпевании или венчании, если он не может заплатить», отметил он.

Источник: РГ