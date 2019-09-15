Новые правила компенсации расходов из-за переезда из районов Крайнего Севера вступили с 15 сентября 2019 года

Заявителями могут быть получатели пенсий, которые не работают по трудовым договорам, не получают вознаграждений по определенным гражданско-правовым договорам и не занимаются иной деятельностью, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию.

А вот получить жилищный сертификат — большая проблема. В очередь на переезд в Якутии записаны около 26,4 тысячи человек

С 15 сентября вступает в силу обновленный порядок компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. О принятом решении Пенсионный фонд России (ПФР) теперь сообщает заявителю не позднее трех рабочих дней со дня его вынесения. Само решение территориальный орган ПФР принимает в течение 30 дней, а компенсацию выплачивают в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения.

Заявителями могут быть получатели пенсий, которые не работают по трудовым договорам, не получают вознаграждений по определенным гражданско-правовым договорам и не занимаются иной деятельностью, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию.

Из Якутии обладатели государственных жилищных сертификатов выезжают в основном в края с мягким климатом, хотя есть и такие, что едут «отогреваться» на жаркий юг — в Сочи, Краснодар. Многие стремятся осесть поближе к Москве и Санкт-Петербургу. В Питере за десятилетия сформировалась довольно большая якутская диаспора. Связано это не в последнюю очередь с тем, что город расположен почти на одной широте с Якутском, и люди оказываются практически на том же Севере, только значительно более благоустроенном и теплом. А одним из самых привлекательных мест является Белгород.

«Природа здесь замечательная, цены на все значительно ниже якутских. С нашими пенсиями жить можно, ностальгируем только по северной рыбе. Тут уже целый квартал наших, и периодически встречаем новых земляков», — рассказал переселенец Владимир Иконников.

По его словам, особых проблем с обустройством на новом месте якутяне не испытывают. Люди, как правило, приезжают не наобум, а по приглашению знакомых, поселившихся здесь раньше, и те помогают новеньким освоиться.

А вот получить жилищный сертификат — большая проблема. В очередь на переезд в Якутии записаны около 26,4 тысячи человек. Более 19,5 тысячи из них — первоочередники, инвалиды и неработающие пенсионеры. При этом в прошлом году на реализацию программы региону было выделено 145 миллионов рублей. Этих денег хватило на 74 сертификата. В нынешнем году республика получила 297 миллионов для 135 семей. По словам депутата Госдумы от Якутии Галины Данчиковой, такими темпами всех очередников можно будет обеспечить жильем только через 100 лет.

Минстрой Республики Коми опубликовал сводный список граждан, которые получат в 2019 году сертификаты на переезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; их — 298. Они включены в список по категориям: инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и пенсионеры из Воркуты, Инты, Ухты, Усинска, Сосногорского, Печорского, Троицко-Печорского, Удорского, Усть-Цилемского, Вуктыльского и Ижемского районов. Для этого предусмотрено 633 миллиона рублей. Выписки из общего перечня получателей направлены в администрации муниципальных образований для организации работы с гражданами по сбору необходимых документов. Списки формируются по дате постановки на учет.

В Республике Коми ежегодно выделяются сертификаты на переселение людей из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностям. Всего в очереди стоят 28 тысяч семей. Больше всего это пенсионеры, их — 62%, работающих — 29% и инвалидов — 9%. В среднем выдается по 320 сертификатов. Чаще получают жители угольных городов — Воркуты и Инты. Большинство уезжают в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

За последние девять лет в Коми выдали сертификатов на 7,1 миллиарда рублей, ежегодно — по 600-650 миллионов. Чтобы переселить всех стоящих в очереди жителей Республики Коми, необходимо тратить каждый год не менее трех миллиардов. Но таких денег нет. А предусмотренный объем финансирования не позволяет быстро решить проблему.

В Ненецком автономном округе очередь на переселение в более теплые края насчитывает около пяти тысяч человек. Она состоит из трех категорий: инвалиды, пенсионеры (их больше всех) и просто работающие жители НАО, которые хотят переехать. Однако программа переселения из районов Крайнего Севера пробуксовывает, и очередь движется крайне медленно. Главная проблема — недостаток финансирования. В 2019-ом жилищные сертификаты на покупку квартир в других регионах получат лишь шестнадцать семей округа, а претендентов на этот год — около трехсот.

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, в НАО рассматривают такой вариант, как строительство самим округом жилья для переселенцев в других регионах.

Кроме того, им будут помогать за счет другой программы — по расселению аварийного жилья. Округ предоставляет обитателям ветхих домов компенсацию на покупку нормальных квартир. При этом никаких географических ограничений нет — жилье можно приобрести в любой точке страны. А недавно эту процедуру сделали еще проще, смягчив требования к выбору дома. Чаще всего жители НАО переезжают в Петербург и Ленинградскую область.

По площади территория Ямала как полторы Франции, но здесь живет всего полмиллиона человек. Из них только каждый десятый представитель коренного народа — ненцев, ханты и манси, остальные — это те, кто прибыл осваивать эти края, добывать нефть и газ, или их потомки. Кто-то из них с годами свыкся с суровыми условиями проживания, когда температура опускается ниже 50 градусов, да еще и с ветром, адаптировался к глухой полярной ночи зимой и полярному дню летом. Но часть населения, как только представляется возможным, стремятся переехать на «большую землю». Как отмечают в правительстве региона, цифры покидающих Ямал по программе переселения год от года варьируют от 1 до 12 тысяч человек, но в любом случае из округа уезжает не больше одного-двух процентов от общей численности ежегодно. Причина не только в том, что люди за долгие годы прикипают к этим краям, — на Ямале одна из самых высоких зарплат стране. Ямал идет вторым вслед за Ненецким округом по уровню средней зарплаты: сегодня в этом регионе она достигла 102 тысяч рублей. Получается, сто раз подумаешь, переезжать или нет.

Кроме федеральной государственной программы по переселению в любой регион России, здесь действует и специальная региональная программа «Сотрудничество». По ней жители Ямала могут переехать на юг Тюменской области. При этом еще и решить свои жилищные проблемы, если дом признан аварийным.

В этом году по программе «Сотрудничество» должны переехать 600 семей, в том числе 200 из аварийного жилья. В прошлом году по этой программе улучшили свои жилищные условия 400 семей, в 2017 -115.

Источник: РГ