РПЦ: 63% российской молодежи — верующие люди

Среди заявивших о своей вере могут быть и воцерковленные люди, и только ищущие, не выбравшие даже, к какой религии примкнуть.

По данным опроса, в более старшем возрасте — от 24 до 34 лет — неверующими себя объявляют только 16 процентов опрошенных

Большая часть российской молодежи — верующие люди. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион, комментируя данные опроса ВЦИОМ в программе «Церковь и мир». Согласно исследованию, 37 процентов молодых россиян от 18 до 24 лет заявили, что считают себя неверующими, а 63 — верующими.

«Другой вопрос: как они веруют?» — уточнил митрополит Иларион.

Среди заявивших о своей вере могут быть и воцерковленные люди, и только ищущие, не выбравшие даже, к какой религии примкнуть.



«Потому что приход к вере очень часто связан с неким жизненным опытом, иногда с каким-то кризисом, например, с потерей близких, или с какой-то тяжелой ситуацией в семье, с проблемами здоровья, — сказал митрополит Иларион. — Человек начинает задумываться о серьезных вещах, о смысле жизни и приходит к вере».

По данным опроса, в более старшем возрасте — от 24 до 34 лет — неверующими себя объявляют только 16 процентов опрошенных. Митрополит Иларион посчитал такой процесс естественным — с возрастом процент верующих увеличивается.

Он также напомнил, что верующим людям — и священникам, и мирянам — нужно больше работать с молодым поколением. «Самый эффективный способ работы с молодежью — это когда… молодые люди встречаются, общаются, в том числе верующие с неверующими. Я вижу, как происходит обращение к вере молодых людей, которых привели в Церковь их ровесники», — отметил он.

Во многих приходах сегодня ведется работа с молодежью. На приходе храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке, где настоятелем является митрополит Иларион, действует молодежный клуб «Возрождение». — группа из примерно сорока очень активных молодых людей, и примерно еще сорока человек, «которые как бы присматриваются, ищут, приходят время от времени».

После богослужения молодые люди остаются на чаепитие и общаются. Они также вместе ездят в паломничества.

Источник: РГ