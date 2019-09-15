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Как вести себя в экстремальных ситуациях, учат детей Бердска

14:07 15.09.2019 Фото: предоставлены Отделом надзорной деятельности по г. Бердску
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В период со 2 по 30 сентября 2019 года в средних общеобразовательных заведениях города Бердска объявлен «Месячник безопасности детей».

Как вести себя в экстремальных ситуациях, учат детей Бердска
В Бердске проводится «Месячник безопасности детей-2019»

В период с 02 по 30 сентября 2019 года в средних общеобразовательных заведениях города Бердска объявлен «Месячник безопасности детей». Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Бердску проводят занятия с детьми по вопросам обучения основам безопасного поведения, занимаются подготовкой детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей, адаптацией после летних каникул. Наряду с порядком действий при возникновении опасной ситуации до подрастающего поколения доводится информация по пожарам, происшедшим на территории города Бердска в 2019 году, особое внимание уделяется причинам возникновения пожаров, в том числе и в жилом секторе. Акцентируется внимание учащихся на обязательное выполнение требований пожарной безопасности, как в образовательном учреждении, так и в быту.

Для закрепления теоретической части в конце обучения проводятся практические тренировки по отработке действий детей и персонала учебных заведений по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации детей из зданий в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

Источник: berdsk.nso.ru

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