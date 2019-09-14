Команда «Кристалл» из Бердска победила во всероссийском футбольном турнире «Кожаный мяч»

Футболисты «Кристалла» победили в турнире «Кожаный мяч»

Команда «Кристалл» из города Бердск заняла первое место на всероссийском футбольном турнире «Кожаный мяч» — награду победителям вручили на стадионе «Зенит» заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков, заместитель Министра спорта РФ Марина Томилова, представители Российского футбольного союза, всероссийского клуба «Кожаный мяч» и компании Coca-Cola, сообщает сайт правительства Волгоградской области.

«Волгоградская область сильна спортивными традициями. Это подтверждает количество олимпийских чемпионов, сборных, представителей, которые защищают честь региона и страны в разных видах спорта. Растет интерес к футболу, и мы очень рады вновь принимать всероссийские состязания «Кожаный мяч» на нашей земле — это одно из самых ярких и значимых событий в молодежном и юношеском спорте. Желаю участникам свершений и новых побед», — поприветствовал спортсменов Владимир Попков.

«Для Министерства спорта России очень важно, чтобы финал всероссийских соревнований в юбилейный для турнира год проходил на истинно спортивной земле. Сегодня команды играют в Волгоградской области. Спасибо, что в регионе уважают спорт, уважают лучшие спортивные традиции, и спортивная жизнь получает второе дыхание», — отметила Марина Томилова.

По данным регионального комитета физической культуры и спорта, второе место заняла команда «Лысьва» из Пермского края , третье – команда «Звезда» из Нижегородской области. Финальные матчи футбольного турнира прошли на площадке полностью обновленного волгоградского стадиона «Зенит». Участие в состязаниях приняли 1,3 тысячи юных футболистов 14-15 лет из 69 регионов страны.

Волгоградскую область в юбилейном, 55-м, турнире представили три команды, в том числе «Витязь» из Михайловки — победитель регионального этапа.