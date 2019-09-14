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Команда «Кристалл» из Бердска победила во всероссийском футбольном турнире «Кожаный мяч»

22:28 14.09.2019 Фото: www.volgograd.ru
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Награду победителям вручили на стадионе «Зенит» заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков.

Команда Кристалл из Бердска победила во всероссийском футбольном турнире «Кожаный мяч»
Футболисты «Кристалла» победили в турнире «Кожаный мяч»

Команда «Кристалл» из города Бердск  заняла первое место на всероссийском футбольном турнире «Кожаный мяч» — награду победителям вручили на стадионе «Зенит» заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков, заместитель Министра спорта РФ Марина Томилова, представители Российского футбольного союза, всероссийского клуба «Кожаный мяч» и компании Coca-Cola, сообщает сайт правительства Волгоградской области. 
«Волгоградская область сильна спортивными традициями. Это подтверждает количество олимпийских чемпионов, сборных, представителей, которые защищают честь региона и страны в разных видах спорта. Растет интерес к футболу, и мы очень рады вновь принимать всероссийские состязания «Кожаный мяч» на нашей земле — это одно из самых ярких и значимых событий в молодежном и юношеском спорте. Желаю участникам свершений и новых побед», — поприветствовал спортсменов Владимир Попков.

«Для Министерства спорта России очень важно, чтобы финал всероссийских соревнований в юбилейный для турнира год проходил на истинно спортивной земле. Сегодня команды играют в Волгоградской области. Спасибо, что в регионе уважают спорт, уважают лучшие спортивные традиции, и спортивная жизнь получает второе дыхание», — отметила Марина Томилова.

По данным регионального комитета физической культуры и спорта, второе место заняла команда «Лысьва» из Пермского края , третье – команда «Звезда» из Нижегородской области. Финальные матчи футбольного турнира прошли на площадке полностью обновленного волгоградского стадиона «Зенит». Участие в состязаниях приняли 1,3 тысячи юных футболистов 14-15 лет из 69 регионов страны.
Волгоградскую область в юбилейном, 55-м, турнире представили три команды, в том числе «Витязь» из Михайловки — победитель регионального этапа.

Команда Кристалл из Бердска победила во всероссийском футбольном турнире «Кожаный мяч»
Команда Кристалл из Бердска победила во всероссийском футбольном турнире «Кожаный мяч»
Команда Кристалл из Бердска победила во всероссийском футбольном турнире «Кожаный мяч»
Команда Кристалл из Бердска победила во всероссийском футбольном турнире «Кожаный мяч»
Команда Кристалл из Бердска победила во всероссийском футбольном турнире «Кожаный мяч»
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От редакции

Поздравляем!

Аноним, 14 сентября 2019 22:36
Мальчишки. с победой !!! Удачи и новых побед !

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