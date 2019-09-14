14.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Из-за опухоли мозга Анастасия Завортнюк находится в медикаментозной коме

19:58 14.09.2019 Фото: upload.wikimedia.org
0

Артистка, по сообщениям СМИ, частично парализована. По словам врача, если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, «возможности провести операцию уже нет».

Из за опухоли мозга Анастасия Завортнюк находится в медикаментозной коме
Врач объяснил, почему нельзя оперировать парализованную Заворотнюк

Нейрохирург, сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского Вячеслав Рак, специализирующийся на заболеваниях головного мозга, объяснил, в чем сложности состояния актрисы Анастасии Заворотнюк.

Напомним: «прекрасна няня» в настоящее время находится в реанимации в состоянии медикаментозной, искусственной комы. Артистка, по сообщениям СМИ, частично парализована.
По словам специалиста, если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, «возможности провести операцию уже нет».

Как пояснил Рак в комментарии KP.RU, при таком заболевании, как у Заворотнюк, редко используется оперативное вмешательство, чаще это «комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая». Только так можно продлить жизнь пациенту.

При этом доктор Рак дает самый неутешительный прогноз: победить опухоль уже практически невозможно, «и пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты».

В данном случае речь идет о глиобластоме — «одной из самых коварных и агрессивных опухолей головного мозга». Той, которая убила Жанну Фриске и Дмитрия Хворостовского. А то, что пациент находится в коме и его парализовало, значит, что опухоль «проросла в критически значимые для человека структуры мозга, и могут помочь только медикаменты».

Ранее Андрей Разин, создатель «Ласкового мая», предположил, что причина страшного недуга Заворотнюк — предпринятые ею процедуры омоложения стволовыми клетками. Так ли это — эксперт дать однозначный ответ не готов. Поскольку причины возникновения глиобластомы до сих пор неизвестны.

«Чтобы с уверенностью говорить о такой взаимосвязи, нужны клинические исследования — они пока еще не проводились», — говорит специалист.

Впрочем, подобную связь не исключая: «Потому что введение дополнительных факторов роста, которые применяются в различных процедурах омоложения, может способствовать развитию новообразований».

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Из-за опухоли мозга Анастасия Завортнюк находится в медикаментозной коме
19:58 14-09-2019
Из-за опухоли мозга Анастасия Завортнюк находится в медикаментозной коме
Жуткое ДТП: семь человек из 35 погибли в лобовом столкновении автобуса ПАЗ и грузовика МАН под Ярославлем
19:16 14-09-2019
Жуткое ДТП: семь человек из 35 погибли в лобовом столкновении автобуса ПАЗ и грузовика МАН под Ярославлем
Сентябрьская свадьба: за и против
19:04 14-09-2019
Сентябрьская свадьба: за и против
Дождались: Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ 1
19:02 14-09-2019
Дождались: Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
БердскНа днях выпишут после удаления опухоли мозга трехлетнюю Аню Коновалову из Бердска
16:50 14-09-2019
На днях выпишут после удаления опухоли мозга трехлетнюю Аню Коновалову из Бердска
Как снизить высокое давление?
14:09 14-09-2019
Как снизить высокое давление?
Не пойду в школу: угрожал родителям пневматическим пистолетом подросток в Сургуте
14:06 14-09-2019
Не пойду в школу: угрожал родителям пневматическим пистолетом подросток в Сургуте
Как выбрать качественные рыбные консервы?
14:02 14-09-2019
Как выбрать качественные рыбные консервы?
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
13:59 14-09-2019
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
За вывих плеча бойцу ОМОН приговор Павлу Устинову вынесут 16 сентября 5
13:57 14-09-2019
За вывих плеча бойцу ОМОН приговор Павлу Устинову вынесут 16 сентября