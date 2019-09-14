Из-за опухоли мозга Анастасия Завортнюк находится в медикаментозной коме

Артистка, по сообщениям СМИ, частично парализована. По словам врача, если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, «возможности провести операцию уже нет».

Врач объяснил, почему нельзя оперировать парализованную Заворотнюк

Нейрохирург, сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского Вячеслав Рак, специализирующийся на заболеваниях головного мозга, объяснил, в чем сложности состояния актрисы Анастасии Заворотнюк.

Напомним: «прекрасна няня» в настоящее время находится в реанимации в состоянии медикаментозной, искусственной комы. Артистка, по сообщениям СМИ, частично парализована.

По словам специалиста, если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, «возможности провести операцию уже нет».

Как пояснил Рак в комментарии KP.RU, при таком заболевании, как у Заворотнюк, редко используется оперативное вмешательство, чаще это «комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая». Только так можно продлить жизнь пациенту.

При этом доктор Рак дает самый неутешительный прогноз: победить опухоль уже практически невозможно, «и пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты».

В данном случае речь идет о глиобластоме — «одной из самых коварных и агрессивных опухолей головного мозга». Той, которая убила Жанну Фриске и Дмитрия Хворостовского. А то, что пациент находится в коме и его парализовало, значит, что опухоль «проросла в критически значимые для человека структуры мозга, и могут помочь только медикаменты».

Ранее Андрей Разин, создатель «Ласкового мая», предположил, что причина страшного недуга Заворотнюк — предпринятые ею процедуры омоложения стволовыми клетками. Так ли это — эксперт дать однозначный ответ не готов. Поскольку причины возникновения глиобластомы до сих пор неизвестны.

«Чтобы с уверенностью говорить о такой взаимосвязи, нужны клинические исследования — они пока еще не проводились», — говорит специалист.

Впрочем, подобную связь не исключая: «Потому что введение дополнительных факторов роста, которые применяются в различных процедурах омоложения, может способствовать развитию новообразований».

Источник: РГ