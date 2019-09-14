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За вывих плеча бойцу ОМОН приговор Павлу Устинову вынесут 16 сентября

13:57 14.09.2019 Фото: личная страница ВКонтакте
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Прокурор просит приговорить Устинова к 6 годам заключения за нападение на бойца ОМОН.

За вывих плеча бойцу ОМОН приговор Павлу Устинову вынесут 16 сентября
Павел Устинов. Фото: личная страница ВКонтакте

Тверской суд Москвы перенес оглашение приговора Павлу Устинову, обвиняемому в нападении на бойца ОМОН на несанкционированной акции протеста 3 августа в Москве, на 16 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

«Суд огласит приговор в 12:00 мск 16 сентября», — сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что решение суда огласят в пятницу, 13 сентября. В суде не уточнили, с чем связан перенос.

В четверг прокурор попросила суд приговорить подсудимого к шести годам лишения свободы. Устинов дал показания в суде и заявил, что оказался на акции протеста случайно. По его словам, у него в тот день на месте проведения акции была встреча по поводу работы. Фигурант не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН.

Бывший сотрудник Росгвардии Устинов обвиняется по ч. 2. ст. 318 УК РФ (причинение вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни). Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несанкционированной акции в Москве. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Прокурор просит приговорить Устинова к 6 годам заключения за нападение на бойца ОМОН.

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От редакции

Сколько дадут?

Поросёнок Пётр, 14 сентября 2019 14:11
Ещё раз хочется сказать, абсолютный беспредел и произвол так называемых сотрудников "правопорядка", обезумевший омоновец якобы вывихнул руку, пока бил дубинкой лежащего на земле Устинова и испытал неимоверные страдания, аж в больничку слёг, за что Устинову грозит 6 лет............как это вообще можно объяснить.....настоящий фашизм. Весь инцендент снят на видео, на нём всё прекрасно видно, кто на кого напал и избил совершенно ни за что, выводы делайте сами https://youtu.be/LbkUA2bQE7E
Аноним, 14 сентября 2019 14:41
Да, уж .... за убийство дают меньше. Ещё удивляемся санкциям

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