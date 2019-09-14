15 000 рублей будет средняя пенсия в России в 2020 году

Страховые пенсии будут проиндексированы в 2020 году на 6,6%, а социальные — на 7%.

В этом году страховые пенсии повысили на 7,05%, а инфляция по итогам прошлого года оказалась на уровне 4,3%

Страховые пенсии будут проиндексированы в 2020 году на 6,6%, а социальные — на 7%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова за заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишет РГ.

Голикова отметила, что индексация будет проводиться на уровень, превышающий инфляцию. В результате повышения средний размер пенсий в следующем году составит примерно 15 тысяч рублей, а средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров будет 16,4 тысячи рублей.

В этом году страховые пенсии повысили на 7,05%, а инфляция по итогам прошлого года оказалась на уровне 4,3%. По итогам текущего года инфляция ожидается ниже 4%.