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15 000 рублей будет средняя пенсия в России в 2020 году

11:36 14.09.2019 Фото: pixabay.com
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Страховые пенсии будут проиндексированы в 2020 году на 6,6%, а социальные — на 7%.

15 000 рублей будет средняя пенсия в России в 2020 году
В этом году страховые пенсии повысили на 7,05%, а инфляция по итогам прошлого года оказалась на уровне 4,3%
Сюжет: Пенсионная реформа
15 000 рублей будет средняя пенсия в России в 2020 году

15 000 рублей будет средняя пенсия в России в 2020 годуКак повысят пенсии в 2020-2022 годахЕщё 31 новостей

Страховые пенсии будут проиндексированы в 2020 году на 6,6%, а социальные — на 7%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова за заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишет РГ.

Голикова отметила, что индексация будет проводиться на уровень, превышающий инфляцию. В результате повышения средний размер пенсий в следующем году составит примерно 15 тысяч рублей, а средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров будет 16,4 тысячи рублей.

В этом году страховые пенсии повысили на 7,05%, а инфляция по итогам прошлого года оказалась на уровне 4,3%. По итогам текущего года инфляция ожидается ниже 4%.

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