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Поднять зарплату полицейским в 4 раза и сократить их численность призвал Греф

11:29 14.09.2019 Фото: kremlin.ru/
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Кремль в лице Пескова заверил, что точка зрения Грефа «принимается во внимание».

Поднять зарплату полицейским в 4 раза и сократить их численность призвал Греф
По мнению Грефа, снижение зависимости экономики от нефти — необходимое, но не достаточное условие для экономического роста

Кремль прислушается к мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предложившего сократить численность полицейских и увеличить зарплаты оставшимся.

— Греф высказывает много экспертных идей, он обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна, — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что точка зрения Грефа «принимается во внимание».
При этом представитель Кремля отметил, что «сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет». И вновь повторил, что предложение Грефа «безусловно, заслуживает внимания».

— Мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня. Мы можем тем же самым милиционерам и так далее поднять зарплату в три, в четыре раза, соответствующим образом их сократив, они не нужны в таком количестве. Чиновников сократить», — сказал Греф в пятницу на Московском финансовом форуме.

По мнению Грефа, снижение зависимости экономики от нефти — необходимое, но не достаточное условие для экономического роста.

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