Кроссовер Toyota RAV4 подешевел в России

Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4

Популярный кроссовер Toyota RAV4 в одной из модификаций теперь обойдется покупателям на 80 тысяч рублей дешевле, что в процентном соотношении составялет 3,7% относительно прежней цены. Соответствующую информацию сообщают специалисты сайта «Цена Авто».

Так, по результатам мониторинга прайс-листов японского бренда на российском рынке было отмечено, что теперь полноприводный кроссовер в исполнении Престиж Safety доступен покупателям по цене от 2,101 млн руб. В данной версии автомобиль приводится в движение 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 146 л. с. и «вариатором». Остальные модификации RAV4 сохранили прежнюю стоимость.