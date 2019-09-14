Популярный кроссовер Toyota RAV4 в одной из модификаций теперь обойдется покупателям на 80 тысяч рублей дешевле, что в процентном соотношении составялет 3,7% относительно прежней цены. Соответствующую информацию сообщают специалисты сайта «Цена Авто».
Так, по результатам мониторинга прайс-листов японского бренда на российском рынке было отмечено, что теперь полноприводный кроссовер в исполнении Престиж Safety доступен покупателям по цене от 2,101 млн руб. В данной версии автомобиль приводится в движение 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 146 л. с. и «вариатором». Остальные модификации RAV4 сохранили прежнюю стоимость.
Кроссовер Toyota RAV4 подешевел в России
11:19 14.09.2019
Японский кроссовер в одной из комплектаций стал выгоднее на 80 тысяч рублей.
Популярный кроссовер Toyota RAV4 в одной из модификаций теперь обойдется покупателям на 80 тысяч рублей дешевле, что в процентном соотношении составялет 3,7% относительно прежней цены. Соответствующую информацию сообщают специалисты сайта «Цена Авто».
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