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Общество / Стиль жизни

Кроссовер Toyota RAV4 подешевел в России

11:19 14.09.2019 Фото: ru.wikipedia.org
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Японский кроссовер в одной из комплектаций стал выгоднее на 80 тысяч рублей.

Кроссовер Toyota RAV4 подешевел в России
Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4

Популярный кроссовер Toyota RAV4 в одной из модификаций теперь обойдется покупателям на 80 тысяч рублей дешевле, что в процентном соотношении составялет 3,7% относительно прежней цены. Соответствующую информацию сообщают специалисты сайта «Цена Авто».
Так, по результатам мониторинга прайс-листов японского бренда на российском рынке было отмечено, что теперь полноприводный кроссовер в исполнении Престиж Safety доступен покупателям по цене от 2,101 млн руб. В данной версии автомобиль приводится в движение 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 146 л. с. и «вариатором». Остальные модификации RAV4 сохранили прежнюю стоимость.

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