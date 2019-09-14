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1,5 кг марихуаны обнаружили на чердаке бани полицейские в Новосибирской области

10:33 14.09.2019 Фото: ГУ МВД по НСО
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Как пояснил задержанный, наркотики он хранил для собственного употребления.

1,5 кг марихуаны обнаружили на чердаке бани полицейские в Новосибирской области
Наркотики хранил в бане

Сотрудники отделения уголовного розыска отделения полиции «Здвинское» МО МВД России «Барабинский» при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 45-летнего жителя поселка Верх-Урюм, подозреваемого в хранении наркотических средств в крупном размере, сообщает сайт ГУ МВД по НСО.

В ходе осмотра чердака бани, расположенной на придомовой территории по месту жительства фигуранта, оперативниками обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана массой более 1,5 килограммов. Как пояснил задержанный, наркотики он хранил для собственного употребления.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные хранение наркотических средств в крупном размере».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование. Санкция вменяемой подозреваемому статьи предусматривает наказание на срок до десяти лет лишения свободы.

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