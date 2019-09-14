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Дождались: Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ

19:02 14.09.2019 Фото: pixabay.com
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Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ с осени 2020 года.

Дождались: Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
Некоторые считают, что комиссия за перевод это деньги из воздуха

Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали «Российской газете» в аппарате правительства.
Как пояснили «РГ» в Федеральной антимонопольной службе, готовившей проект документа, такое решение направлено на то, чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан — плательщиков коммунальных сборов, создать условия для развития ценовой конкуренции на рынке платежных услуг, а также исключить неоправданные преимущества для отдельных платежных организаций. Чтобы получать платежи от населения, поставщики коммунальных ресурсов заключают соглашения с отдельными банками. Комиссии за перевод средств с граждан в этом случае не взимаются. Формально их банкам платят сами поставщики, но сейчас закон разрешает им учитывать эти расходы при расчете тарифов, так что фактически они ложатся на плечи граждан. «Известны факты, когда ресурсоснабжающие организации, договариваясь с ограниченным кругом банков, включали в тариф расходы на перевод платежей граждан за коммунальные услуги по непрозрачным и завышенным ценам», — рассказал «РГ» заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. Антимонопольное ведомство выявляло случаи, когда в составе тарифа была заложена комиссия платежных организаций в размере до 7 процентов от суммы переводов. При этом обоснования такой величины представлено не было, отмечает Кашеваров.

Если договора с банком у поставщика ресурсов нет, граждане сами вынуждены платить комиссию за перевод платежа. Таким образом, она взимается дважды: первый раз — в составе суммы, указанной в платежке, второй раз ее берет сам банк за перевод средств. Граждане в этой ситуации, чтобы сэкономить, вынуждены пользоваться услугами ограниченного круга банков, а это искусственное ограничение конкуренции, указали в ФАС.

Есть еще один нюанс. Если же платежи вносятся непосредственно в кассу управляющей компании или поставщика ресурсов, то получается, что в составе тарифа человек платит за услугу, которая ему не оказывается. Поставщик ресурсов учел в тарифе комиссию за перевод платежа банком, хотя услугами последнего гражданин не пользовался.

Решение направлено на то, чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан — плательщиков коммунальных сборов

«Именно в этой части раскрывается и другая важная цель нормативных изменений — защита интересов граждан путем исключения необходимости оплаты завышенной и двойной комиссии за внесение платы за коммунальные услуги», — отмечает Андрей Кашеваров.

Запрет на включение расходов по уплате комиссий в тариф позволит исключить ситуации, когда граждане платят завышенные или вообще двойные комиссии за внесение коммунальных платежей. Люди будут платить за перевод один раз и тому банку, который они сами выберут. Банки и другие платежные организации получат стимул для конкуренции и начнут снижать размер комиссий, подчеркивают в ФАС.

Новые правила вступят в силу через год после официальной публикации постановления, а значит, запрет на включение комиссий в тарифы ЖКХ начнет действовать следующей осенью.

«Этот период предусмотрен для создания регулируемыми организациями инфраструктуры, обеспечивающей внесение платы за коммунальные услуги без дополнительной комиссии, а также переформатирования рынка платежных услуг в сферах деятельности регулируемых организаций», — пояснил Андрей Кашеваров.

Источник: РГ

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От редакции

Сколько вы платите в деньгах этой комиссии?

Аноним, 14 сентября 2019 19:10
НВР:
не известно..... а вот за мусор оплата 10 р.


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