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На днях выпишут после удаления опухоли мозга трехлетнюю Аню Коновалову из Бердска

16:50 14.09.2019, Алена Романцова Фото: Инны Коноваловой
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Маленькая Аня пережила серьезную операцию по удалению опухоли. Результат на гистологию показал, что у Ани нет рака, но теперь она всю жизнь будет наблюдаться у онколога.

На днях выпишут после удаления опухоли мозга трехлетнюю Аню Коновалову из Бердска
Аня Коновалова после удаления опухоли идет на поправку

На следующей неделе должны выписать трехлетнюю Аню Коновалову, которой была удалена огромная опухоль. Об этом  13 сентября рассказала мама Анечки Инна Коновалова.

— Сегодня нам пришел ответ от онколога, он рекомендует нам с Анечкой и со всеми обследованиям приехать к нему на прием. Но уже после выписки. Выписать нас планируют на следующей неделе, — уточнила «Курьер. Среда. Бердск» мама Ани Коноваловой.

Напомним, что у Ани была обнаружена опухоль головного мозга. Родители Ани хотели поехать на операцию в Москву в частную клинику, был открыт сбор средств. Опухоль была очень большая и давила на мозг, поэтому ей срочно сделали шунтирование. После этого ее побоялись перевозить. 2 сентября ей сделал операцию по удалению опухоли главный нейрохирург Новосибирской области, профессор Вячеслав Ступак в Новосибирской областной больнице. Операция была бесплатной, по ОМС. Часть материала опухоли отправили на гистологию.

12 сентября пришел результат — у Ани Коноваловой нет рака. Но как дальше поведет себя болезнь, никто не может предугадать. Опухоль удалили до ствола мозга, но по снимкам не видно, проросла ли опухоль в сам ствол. Она может снова начать расти, может перерождаться в злокачественную. Сейчас нужен серьезный контроль врачей. После выписки Аня с родителями поедет на прием в детский онкологический центр Новосибирска. Теперь наблюдать Аню будет детский онколог. Куда будут направленны собранные более 1 млн рублей, родители Ани пока не торопятся принимать решение. Возможно, еще нужно будет лечение, возможно, просто реабилитация. Читайте подробности в ближайшее время.

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Анечка, выздоравливай!

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