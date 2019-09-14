На днях выпишут после удаления опухоли мозга трехлетнюю Аню Коновалову из Бердска

Маленькая Аня пережила серьезную операцию по удалению опухоли. Результат на гистологию показал, что у Ани нет рака, но теперь она всю жизнь будет наблюдаться у онколога.

Аня Коновалова после удаления опухоли идет на поправку

На следующей неделе должны выписать трехлетнюю Аню Коновалову, которой была удалена огромная опухоль. Об этом 13 сентября рассказала мама Анечки Инна Коновалова.

— Сегодня нам пришел ответ от онколога, он рекомендует нам с Анечкой и со всеми обследованиям приехать к нему на прием. Но уже после выписки. Выписать нас планируют на следующей неделе, — уточнила «Курьер. Среда. Бердск» мама Ани Коноваловой.

Напомним, что у Ани была обнаружена опухоль головного мозга. Родители Ани хотели поехать на операцию в Москву в частную клинику, был открыт сбор средств. Опухоль была очень большая и давила на мозг, поэтому ей срочно сделали шунтирование. После этого ее побоялись перевозить. 2 сентября ей сделал операцию по удалению опухоли главный нейрохирург Новосибирской области, профессор Вячеслав Ступак в Новосибирской областной больнице. Операция была бесплатной, по ОМС. Часть материала опухоли отправили на гистологию.

12 сентября пришел результат — у Ани Коноваловой нет рака. Но как дальше поведет себя болезнь, никто не может предугадать. Опухоль удалили до ствола мозга, но по снимкам не видно, проросла ли опухоль в сам ствол. Она может снова начать расти, может перерождаться в злокачественную. Сейчас нужен серьезный контроль врачей. После выписки Аня с родителями поедет на прием в детский онкологический центр Новосибирска. Теперь наблюдать Аню будет детский онколог. Куда будут направленны собранные более 1 млн рублей, родители Ани пока не торопятся принимать решение. Возможно, еще нужно будет лечение, возможно, просто реабилитация. Читайте подробности в ближайшее время.