Чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака?

Снизить риск развития онкологии могут молоко и молочные продукты, жирная рыба и кофе.

Высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух чашек кофе и более

По данным австралийских исследователей, до 35% случаев развития рака кишечника связаны с курением и плохим питанием.

Чтобы значительно снизить риск развития онкологии, специалисты советуют включить в рацион ряд простых продуктов. Параллельно стоит снизить в нем количество жирного и обработанного мяса — до ста граммов в день, передает Medicalxpress.

Согласно рекомендациям медиков из Австралии, уменьшить вероятность появления онкологии можно, употребляя много клетчатки.

— Стремиться стоит к получению 30 граммов клетчатки в день. Одним из самых богатых источников пищевых волокон являются пшеничные отруби, — пояснили специалисты.

Также снизить риск развития онкологии могут молоко и молочные продукты, жирная рыба и кофе.

— Исследование с участием пациентов с раком кишечника показало, что относительно высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух чашек кофе и более, — отметили ученые.

Источник: РГ