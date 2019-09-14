14.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака?

10:46 14.09.2019 Фото: pixabay.com
0

Снизить риск развития онкологии могут молоко и молочные продукты, жирная рыба и кофе.

Чем запивать еду, чтобы спастись от рака?
Высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух чашек кофе и более
Сюжет: Онкология
Чем запивать еду, чтобы спастись от рака?

Чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака?Мясо курицы и индейки может провоцировать онкологиюЕщё 51 новостей

По данным австралийских исследователей, до 35% случаев развития рака кишечника связаны с курением и плохим питанием.

Чтобы значительно снизить риск развития онкологии, специалисты советуют включить в рацион ряд простых продуктов. Параллельно стоит снизить в нем количество жирного и обработанного мяса — до ста граммов в день, передает Medicalxpress.
Согласно рекомендациям медиков из Австралии, уменьшить вероятность появления онкологии можно, употребляя много клетчатки.

— Стремиться стоит к получению 30 граммов клетчатки в день. Одним из самых богатых источников пищевых волокон являются пшеничные отруби, — пояснили специалисты.

Также снизить риск развития онкологии могут молоко и молочные продукты, жирная рыба и кофе.

— Исследование с участием пациентов с раком кишечника показало, что относительно высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух чашек кофе и более, — отметили ученые.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы придерживаетесь советов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

15 000 рублей будет средняя пенсия в России в 2020 году
11:36 14-09-2019
15 000 рублей будет средняя пенсия в России в 2020 году
Поднять зарплату полицейским в 4 раза и сократить их численность призвал Греф
11:29 14-09-2019
Поднять зарплату полицейским в 4 раза и сократить их численность призвал Греф
Кроссовер Toyota RAV4 подешевел в России
11:19 14-09-2019
Кроссовер Toyota RAV4 подешевел в России
БердскНужно ли менять полипропиленовые трубы на железные при замене батарей? Помогите разобраться!
11:10 14-09-2019
Нужно ли менять полипропиленовые трубы на железные при замене батарей? Помогите разобраться!
БердскМолодой учитель Бердска: Зарплатой в 100 тысяч рублей в школу не заманишь 5
11:00 14-09-2019
Молодой учитель Бердска: Зарплатой в 100 тысяч рублей в школу не заманишь
Чем "запивать" еду, чтобы спастись от рака?
10:46 14-09-2019
Чем
Потерялся ребенок: 7-летний мальчик пошел пасти гусей и пропал
10:42 14-09-2019
Потерялся ребенок: 7-летний мальчик пошел пасти гусей и пропал
1,5 кг марихуаны обнаружили на чердаке бани полицейские в Новосибирской области
10:33 14-09-2019
1,5 кг марихуаны обнаружили на чердаке бани полицейские в Новосибирской области
БердскСекрет красоты: По ночам ест борщ и пишет стихи "Первая вице-мисс Бердска" 4
10:00 14-09-2019
Секрет красоты: По ночам ест борщ и пишет стихи
БердскВключили отопление в роддоме и больнице в Микрорайоне Бердска 6
09:20 14-09-2019
Включили отопление в роддоме и больнице в Микрорайоне Бердска