14.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Включили отопление в роддоме и больнице в Микрорайоне Бердска

09:20 14.09.2019 Фото: Википедии
6 0

Прогноз: Скоро в Бердск придет бабьбе лето. В квартирах бердчан пока не потеплеет — среднесуточная температура наружного воздуха должна держаться на уровне 8 градусов в течение пяти дней.

Включили отопление в роддоме и больнице в Микрорайоне Бердска
Батареи потеплеют в Бердске, вероятно, в конце сентября

Потеплело в роддоме, больнице и поликлинике №2 Бердска, сообщили в пресс-центре мэрии сегодня, 13 сентября.

В пятницу включили отопление во всем больничном городке, расположенном в Микрорайоне. Вместе с тем, в ближайшие дни прогнозируется потепление воздуха до +20 градусов. На неделю придет бабье лето, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В учреждения города и квартиры горожан тепло поступит в плановом порядке, уточнили в мэрии. Запуск тепла начинается после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней держится не выше +8 градусов.

Уже в субботу, 14 сентября, температура начнет повышаться. И уже в воскресенье, 15 сентября, столбик термометра достигнет отметки 15 градусов днем и 11 — ночью, будет небольшой дождь.

А с понедельника, 16 сентября, можно сказать, начнется бабье лето. Днем температура +17. А 17 сентября — до +20 градусов. Солнечная и теплая погода продержится в Бердске до 21 сентября. Уже 22-го числа похолодает до 10 градусов днем. Зарядят дожди.

Но по-настоящему осень придет в Бердск в первых числах октября, когда столбик термометра не будет подниматься выше 7-8 градусов тепла днем.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пора запускать отопление в квартиры?

женщина, 13 сентября 2019 17:16
"В квартирах бердчан пока не потеплеет — среднесуточная температура наружного воздуха должна держаться на уровне 8 градусов в течение пяти дней." Кто это придумал? >:o уже сейчас холодно!, можно было и тепло дать, а если на улице потеплеет, то можно регулировать температуру батарей, снизить немного! Сначала доведут всех до болезни, а потом зимой включат батареи...а платим за тепло круглый год! Безобразие!
Аноним, 13 сентября 2019 20:52
Каждый год одно и то же! Пока весь Бердск сопли не аодцепит-в квартирах не потеплеет. Уже сейчас по вечерам в квартире дубак-первый этаж, подвал остыл, пол холодный. И за что я деньги 12месяцев плачу? У нас кто-нибудь в администрации прогноз погоды смотрит? Такой дубак на улице, а они бабьего лета ждут. Думаю, что 5-6дней потепления не нагреют дома. О людях надо думать, а не о бабье лете, господа чинуши!
Аноним, 13 сентября 2019 21:01
Очень странная экономия получается. Не платим за тепло, зато платим за лекарства. Это тест на выживание, весной и осенью!! И это забота власти о народе?
Аноним, 13 сентября 2019 22:46
включите отопление....я уже за неделю потратила денег на лекарство больше чем плачу за отопление.... болеет вся семья...
Домовладелец, 14 сентября 2019 10:06
Снести к чертовой матери ваши засранные, сопливые многоквартирные клоповники! Все в частный сектор!
rtyn, 14 сентября 2019 11:23
Не надо никакого отопления! До октября точно. Поддерживаю идею сноса частного сектора, высказанную выше.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

15 000 рублей будет средняя пенсия в России в 2020 году
11:36 14-09-2019
15 000 рублей будет средняя пенсия в России в 2020 году
Поднять зарплату полицейским в 4 раза и сократить их численность призвал Греф
11:29 14-09-2019
Поднять зарплату полицейским в 4 раза и сократить их численность призвал Греф
Кроссовер Toyota RAV4 подешевел в России
11:19 14-09-2019
Кроссовер Toyota RAV4 подешевел в России
БердскНужно ли менять полипропиленовые трубы на железные при замене батарей? Помогите разобраться!
11:10 14-09-2019
Нужно ли менять полипропиленовые трубы на железные при замене батарей? Помогите разобраться!
БердскМолодой учитель Бердска: Зарплатой в 100 тысяч рублей в школу не заманишь 5
11:00 14-09-2019
Молодой учитель Бердска: Зарплатой в 100 тысяч рублей в школу не заманишь
Чем "запивать" еду, чтобы спастись от рака?
10:46 14-09-2019
Чем
Потерялся ребенок: 7-летний мальчик пошел пасти гусей и пропал
10:42 14-09-2019
Потерялся ребенок: 7-летний мальчик пошел пасти гусей и пропал
1,5 кг марихуаны обнаружили на чердаке бани полицейские в Новосибирской области
10:33 14-09-2019
1,5 кг марихуаны обнаружили на чердаке бани полицейские в Новосибирской области
БердскСекрет красоты: По ночам ест борщ и пишет стихи "Первая вице-мисс Бердска" 4
10:00 14-09-2019
Секрет красоты: По ночам ест борщ и пишет стихи
БердскВключили отопление в роддоме и больнице в Микрорайоне Бердска 6
09:20 14-09-2019
Включили отопление в роддоме и больнице в Микрорайоне Бердска