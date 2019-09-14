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Секрет красоты: По ночам ест борщ и пишет стихи «Первая вице-мисс Бердска»

10:00 14.09.2019, Елена Белоусова Фото: предоставлено Ульяной Коваль
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Ведущая праздничных мероприятий Ульяна Коваль считает, что нужно дать мужчине возможность почувствовать, что он хозяин. У нее около 50 пар туфель на шпильках, а чтобы поднять настроение, она убирает свой дом.

Секрет красоты: По ночам ест борщ и пишет стихи Первая вице мисс Бердска
Секрет красоты Ульяны Коваль в том, что она есть по ночам
Сюжет: Профессионалы XXI века
Секрет красоты: По ночам ест борщ и пишет стихи Первая вице мисс Бердска

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Обладательница титулов «Первая вице-миссис Бердска», «Бердская снегурочка-2018»  Ульяна Коваль прекрасно поет, пишет стихи, занимается акробатикой на воздушных полотнах, работала ведущей на радио.

— Мое образование не имеет никакого отношения к моему виду деятельности. Даже не думала, что меня сюда занесет. Училась на оператора ЭВМ — красный диплом и техникум легкой промышленности. Во время учебы меня просили выступить, я спела один раз, другой, понравилось. И я поняла, что сцена притягивает больше, чем швейная машинка, — призналась героиня рубрики «Курьер. Среда. Бердск» «Профессионалы XXI века».

На ведущего раньше нигде не учили. Девушка самостоятельно изучала, как держать себя на сцене. Ульяна регулярно летает на курсы повышения квалификации в Москву. Ведущие не делят между собой хлеб — они дружат. Раз в месяц устраивают тематические вечеринки. Самый большой комплимент от заказчика, в том, что она пропускает праздник через себя. Она пишет индивидуальные сценарии, сочиняет стихотворения.

— Главное — уверенность в себе и тактичность. Нужно держать себя в рамках. Ведущий — не звезда, а исполнитель. Герои торжества — звезды. Наверное, меня любят за то, что я не себя, а их ставлю на пьедестал, — рассказала горожанка, работающая 11 лет ведущей.

Дочь — помощь для мамы и радость для папы

По ее наблюдениям, секрет крепкого семейного союза в смирении.
— Женщина должна быть покорной, не бодаться с мужчиной, а дать мужчине возможность почувствовать, что он хозяин. Но я — львица, мне бывает сложно. И каждый на себя тянет одеяло. Женщина должна создавать семейный уют. Я люблю домашние дела: готовить, печь,  шить, — поделилась Ульяна.

Ее коллеги часто спрашивают: «Есть ли что-то такое, чего ты не умеешь делать?». Но у Ульяны натура такая, что ей нужно все самой. Это она привила и дочке Ксении — шить, вязать, чтобы не боялась никакой работы. У нее дочь рано начала готовить. В 9 лет сама заводила тесто и пекла блинчики. Это большая помощь для мамы и радость для папы, когда они возвращаются домой, а их ждет вкусный сюрприз в виде шоколадных капкейков.

В семье Коваль живет очаровательная собака вест-хайленд уайт-терьер Герда — ее вдохновитель и обогреватель.
— Гладьте почаще собак, и даже если не все ваши желания сбудутся, вы получите море позитива и хорошего настроения, потому что собака — друг человека, — советует Ульяна.

По ночам ем борщ

Внешний вид ведущего имеет колоссальное значение. У Ульяны около 50 пар туфель на шпильках.
— Я очень люблю, когда все гармонично, когда все в цвет. У меня к каждому наряду обувь в тон. Конечно, на каблуках 7 часов тяжело, но приходится терпеть. Удобно в чешках, но люди заплатили деньги и хотят, чтобы ведущая радовала глаз, — рассуждает бердчанка.

Она не считает себя красивой. Наверное, просто всегда хорошее настроение. С улыбкой по жизни.
— Мой секрет красоты неправильный, я днем не ем, ночью прихожу с банкета и сразу к холодильнику. Наливаю борща, ем хлеб с маслом. Говорят, что для женской красоты нужно высыпаться, это тоже не про мня. Я пишу тексты по ночам, — поделилась Коваль.

Ведущие в возрасте никому не нужны. Всегда будет пользоваться спросом молодежь. Лет через пять Ульяна будет писать стихи и картины в уютном, красивом доме.
— Когда мне грустно, я включаю музыку, беру в руки тряпку и навожу порядок в доме, — призналась Ульяна Коваль.

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

В чем секрет крепкого брака?

Raven, 13 сентября 2019 20:40
Ночью, борщ с салом (а без сала борщ не борщ)- это круто. Но только надо помнить одну заповедь:"открытие дверцы холодильника после 18-00 превращает принцессу в тыкву"
Аноним, 14 сентября 2019 01:14
Это не правда! Вы жертва пропаганды "здорового" питания!
Рита, 14 сентября 2019 03:28
Покажите в каком месте вы сало увидели‍♀️
Аноним, 13 сентября 2019 21:05
творожок на ужин съев для кальция
навернула ночью хлеба с сальцем я

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