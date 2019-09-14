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Следите за своими женщинами: трех чеченок обязали публично извиняться перед Рамзаном Кадыровым

13:49 14.09.2019 Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/global Look Press
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Женщины 20 лет назад переехали в Дагестан и теперь пожаловались Кадырову, что «проживают в плохих условиях» и им якобы некому помочь. Но остались сами в этом виноваты.

Следите за своими женщинами: трех чеченок обязали публично извиняться перед Рамзаном Кадыровым
Следите за своими женщинами: трех чеченок обязали публично извиняться перед Рамзаном Кадыровым
Трех уроженок Чечни заставили публично извиниться за то, что попросили жилье у Кадырова

Трех уроженок Чечни заставили публично извиниться за то, что попросили жилье у Кадырова.
Трем уроженкам Чечни пришлось принести извинения за обращение к Рамзану Кадырову о том, что «им негде жить и некому помогать». Об этом сообщает «Кавказский узел», ссылаясь на сюжет ЧГТРК «Грозный».

Женщины 20 лет назад переехали в Дагестан и теперь пожаловались Кадырову, что «проживают в плохих условиях» и им якобы некому помочь. Глава Чечни на это заявил, что они сами виноваты — одна «накрутила долгов», «другую выгнали домашние», и потребовал привезти их в Чечню.

Далее в телесюжете показали обратившихся к Кадырову чеченок и их родственников на встрече с первым замглавы кабинета министров Чеченской республики Исой Тумхаджиевым, руководителем администрации главы Чечни, главами районных администрации и силовиками. В ходе мероприятия было отмечено, что действия женщин «не соответствуют чеченским адатам».

Тумхаджиев обратился к родственникам-мужчинам чеченок с просьбой «следить за своими женщинами». «Это стыд… Заберите своих женщин к себе домой», — заявил он. В итоге женщины принесли публичные извинения, а родственники сказали, что вернут их на родину.

Публичные извинения после обращений к властям — частое явление в Чечне. Недавно в республике публично отчитали молодых людей, написавших в соцсетях, что мечеть в Шали построена на «недозволенные деньги». Один раз чеченский подросток больше 40 минут извинялся в эфире местного ТВ за то, что заподозрил чиновников в коррупции, а Рамзана Кадырова назвал неверным. Кроме того, приносил публичные извинения юноша, бросивший банку из-под напитка в подростков со словами «Ахмат — сила».

Источник: znak.com

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