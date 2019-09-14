Яндекс-такси берет отдельную плату за детское кресло с пассажиров в Бердске

Частные перевозчики по правилам не могут брать отдельную плату за кресло и удерживающее устройство для перевозки ребенка. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила врио руководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Наталья Ильиных.
1 сентября в группу «Подслушано в Бердске» социальной сети «ВКонтакте» написал водитель такси Яндекс «Почему вы не указываете при вызове Яндекс-такси, что у вас ребенок? Экономите?». Недавно у этого перевозчика в прайсе появилась дополнительная плата за кресло и удерживающее устройство.
Водитель такси
— Раньше в приложении Яндекс-такси не было пункта «детское кресло» и вы заказывали такси, но предупреждая водителя (очень редко) о том, что вы с ребёнком. Но сейчас перевозка детей осуществляется по другому тарифу.
Очень часто я слышу: «да тут недалеко», «я оплачу штраф», «тебе принципиально что ли?» Да, мне принципиально!А если сто-то случиться, я вполне реально могу сесть в тюрьму! 100 рублей деньги небольшие, свобода дороже!
Мнения жителей
Многие читатели были возмущены тем, что они должны платить за очевидные вещи — организацию безопасных перевозок детей. В комментариях бердчане писали разные мысли.
— Что за проблема возить с собой бустер, который подходит для большинства детей, стоит б/у 500 р и практически не занимает места? Кстати, часто в такси стоит детское кресло. Наверное, его можно убрать в багажник.
— Я вот только сегодня чисто случайно узнал, что такой пункт появился в меню приложения «Яндекс такси».
— Почему не указываем что с ребенком? Потому-что если пишешь слово ребенок или дети или что-то подобное, то приложение отправляет вас выбирать кресло, а с креслом машин нет. Привет Яндексу. Если двое детей, то все, нет возможности выбрать два кресла или кресло и бустер, комментарий написать не можешь, вызвать такси не можешь. Нужно друг к другу относиться с пониманием, ведь зачастую не в деньгах вопрос, а во взаимопонимании.
Ответы контролирующих структур
Редакция «Курьер. Среда. Бердск» решили выяснить, имеет ли законное право перевозчик собирать дополнительную плату за кресло или «уголок» для ремня. В ответе врио руководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Наталья Ильиных сообщила, что перевозчик обязан обеспечить наличие в автомобиле специального детского удерживающего устройства.
— Установление отдельной платы за предоставление удерживающего устройства, в том числе съемного детского кресла, будет являться неправомерным. При этом, фрахтовщик расходы, связанные с перевозкой, в том числе по обеспечению детского удерживающего устройства, вправе включать в стоимость перевозки, — подчеркнула Наталья Витальевна.
Она отметила, что в ведомство Роспотребнадзора от жителей региона еще не поступало жалоб по поводу дополнительной платы за кресло или удерживающее устройство в такси.
Платят ли в других странах дополнительно за кресло для ребенка в такси? Если у вас есть такой опыт, ждем ваших комментариев.
P.s. Я все )))
Было и неоднократно, говоришь им ну ладно другого вызываю, начинают истерить и хамить.
По теме: это бизнес и их условия.
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Ввести понятие тарифа и голову не морочить:
- до 3 пассажиров
- 3 пассажира
- пассажиры с 1 ребенком
- пассажиры с детьми
Ну и плюс багаж обычно отдельно оплачивается даже а ОТ.
Не понимаю тех, кто хочет все в одно объединить
Хорошо хоть старшая доросла до бустера, купили, с собой в пакете ношу. Но младшему три, до бустера расти и расти, нормальное кресло нужно.
Пусть платно, лишь бы эти кресла были! Очень острая это проблема.
Стоим с двумя детьми, вызвали яндекс такси, это в Подмосковье, подъезжает водитель, говорит не повезу, а перед этим с креслом пытался вызвать машину, нет в округе таких. Говорит мне, отказывайтесь от вызова, я ему отвечаю сами не хотите везти, сами отказывайтесь. Он говорит мол откажитесь, а потом закажите с креслом и я вас повезу, а кресла то нет :))) ну я просто вызвал с другого телефона другое такси, там водитель нас взял и повез. Вот пойми их таких, хотят и рыбку съесть, и на елку влезть.
Ну а по поводу своего авто, вот я буду в каждом городе по авто себе покупать, именно так это работает? Может все-таки сервис надо предлагать, а не просто так деньги требовать?
Без проблем со своим автокреслом,а так объясняю на пальцах для особо одаренных,кресло стоит денег это раз,занимает место в салоне багажнике это два, случай не дай Бог ДТП,ответственность несет водитель это три,так что кто не хочет опрлачивать безопасность своего ребенка это марамои это все
Что касается отказа, то да, однажды к ауре заказали такси, и забыли указать, что с ребенком, так он сказал, что не поеду. Но лучше уж ты на берегу скажи, что не поедем, чем всю дорогу будешь ныть об этом , проедая плешь (как очень часто бывает).
Считаю , что нужно просто обязать таксистов иметь устройство безопасности, за которое не берется допплата.
Было и не раз, а постоянно. В приложении выбираешь кресло, с машин нет. Тут же ставишь обычный вызов мигнт, что будет через 2 минуты,но если в комментарии указать что бедет ребёнок, то водитель звонит и говорит, что нужно оплатить кресло. Это в Томске так. А могут ещё сказать, что если у вас есть машина давайте от туда поставим и он повезёт. Несколько р а з смотрела (перед заказом через приложение) с одного и того же места и до одного и того же места разная цена если выбрать детское кресло. Как на самом деле быть?