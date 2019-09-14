Яндекс-такси берет отдельную плату за детское кресло с пассажиров в Бердске

Бердчане возмущены: почему мы должны дополнительно платить за безопасность детей? В Роспотребнадзоре назвали незаконным отдельный тариф за съемное детское кресло или удерживающий уголок.

А вы готовы дополнительно платить за детское кресло в такси?

Частные перевозчики по правилам не могут брать отдельную плату за кресло и удерживающее устройство для перевозки ребенка. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила врио руководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Наталья Ильиных.

1 сентября в группу «Подслушано в Бердске» социальной сети «ВКонтакте» написал водитель такси Яндекс «Почему вы не указываете при вызове Яндекс-такси, что у вас ребенок? Экономите?». Недавно у этого перевозчика в прайсе появилась дополнительная плата за кресло и удерживающее устройство.

Водитель такси

— Раньше в приложении Яндекс-такси не было пункта «детское кресло» и вы заказывали такси, но предупреждая водителя (очень редко) о том, что вы с ребёнком. Но сейчас перевозка детей осуществляется по другому тарифу.

Очень часто я слышу: «да тут недалеко», «я оплачу штраф», «тебе принципиально что ли?» Да, мне принципиально!А если сто-то случиться, я вполне реально могу сесть в тюрьму! 100 рублей деньги небольшие, свобода дороже!

Мнения жителей

Многие читатели были возмущены тем, что они должны платить за очевидные вещи — организацию безопасных перевозок детей. В комментариях бердчане писали разные мысли.

— Что за проблема возить с собой бустер, который подходит для большинства детей, стоит б/у 500 р и практически не занимает места? Кстати, часто в такси стоит детское кресло. Наверное, его можно убрать в багажник.

— Я вот только сегодня чисто случайно узнал, что такой пункт появился в меню приложения «Яндекс такси».

— Почему не указываем что с ребенком? Потому-что если пишешь слово ребенок или дети или что-то подобное, то приложение отправляет вас выбирать кресло, а с креслом машин нет. Привет Яндексу. Если двое детей, то все, нет возможности выбрать два кресла или кресло и бустер, комментарий написать не можешь, вызвать такси не можешь. Нужно друг к другу относиться с пониманием, ведь зачастую не в деньгах вопрос, а во взаимопонимании.

Ответы контролирующих структур

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» решили выяснить, имеет ли законное право перевозчик собирать дополнительную плату за кресло или «уголок» для ремня. В ответе врио руководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Наталья Ильиных сообщила, что перевозчик обязан обеспечить наличие в автомобиле специального детского удерживающего устройства.

— Установление отдельной платы за предоставление удерживающего устройства, в том числе съемного детского кресла, будет являться неправомерным. При этом, фрахтовщик расходы, связанные с перевозкой, в том числе по обеспечению детского удерживающего устройства, вправе включать в стоимость перевозки, — подчеркнула Наталья Витальевна.

Она отметила, что в ведомство Роспотребнадзора от жителей региона еще не поступало жалоб по поводу дополнительной платы за кресло или удерживающее устройство в такси.

Платят ли в других странах дополнительно за кресло для ребенка в такси? Если у вас есть такой опыт, ждем ваших комментариев.