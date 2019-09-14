14.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Яндекс-такси берет отдельную плату за детское кресло с пассажиров в Бердске

07:45 14.09.2019, Алена Романцова Фото: pixabay
18 5

Бердчане возмущены: почему мы должны дополнительно платить за безопасность детей? В Роспотребнадзоре назвали незаконным отдельный тариф за съемное детское кресло или удерживающий уголок.

Яндекс такси берет отдельную плату за детское кресло с пассажиров в Бердске
А вы готовы дополнительно платить за детское кресло в такси?

Частные перевозчики по правилам не могут брать отдельную плату за кресло и удерживающее устройство для перевозки ребенка. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила врио руководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Наталья Ильиных.

1 сентября в группу «Подслушано в Бердске» социальной сети «ВКонтакте» написал водитель такси Яндекс «Почему вы не указываете при вызове Яндекс-такси, что у вас ребенок? Экономите?». Недавно у этого перевозчика в прайсе появилась дополнительная плата за кресло и удерживающее устройство.

Водитель такси

— Раньше в приложении Яндекс-такси не было пункта «детское кресло» и вы заказывали такси, но предупреждая водителя (очень редко) о том, что вы с ребёнком. Но сейчас перевозка детей осуществляется по другому тарифу.

Очень часто я слышу: «да тут недалеко», «я оплачу штраф», «тебе принципиально что ли?» Да, мне принципиально!А если сто-то случиться, я вполне реально могу сесть в тюрьму! 100 рублей деньги небольшие, свобода дороже!

Мнения жителей

Многие читатели были возмущены тем, что они должны платить за очевидные вещи — организацию безопасных перевозок детей. В комментариях бердчане писали разные мысли.

— Что за проблема возить с собой бустер, который подходит для большинства детей, стоит б/у 500 р и практически не занимает места? Кстати, часто в такси стоит детское кресло. Наверное, его можно убрать в багажник.

— Я вот только сегодня чисто случайно узнал, что такой пункт появился в меню приложения «Яндекс такси».

— Почему не указываем что с ребенком? Потому-что если пишешь слово ребенок или дети или что-то подобное, то приложение отправляет вас выбирать кресло, а с креслом машин нет. Привет Яндексу. Если двое детей, то все, нет возможности выбрать два кресла или кресло и бустер, комментарий написать не можешь, вызвать такси не можешь. Нужно друг к другу относиться с пониманием, ведь зачастую не в деньгах вопрос, а во взаимопонимании.

Ответы контролирующих структур

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» решили выяснить, имеет ли законное право перевозчик собирать дополнительную плату за кресло или «уголок» для ремня. В ответе врио руководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Наталья Ильиных сообщила, что перевозчик обязан обеспечить наличие в автомобиле специального детского удерживающего устройства.

— Установление отдельной платы за предоставление удерживающего устройства, в том числе съемного детского кресла, будет являться неправомерным. При этом, фрахтовщик расходы, связанные с перевозкой, в том числе по обеспечению детского удерживающего устройства, вправе включать в стоимость перевозки, — подчеркнула Наталья Витальевна.

Она отметила, что в ведомство Роспотребнадзора от жителей региона еще не поступало жалоб по поводу дополнительной платы за кресло или удерживающее устройство в такси.

Платят ли в других странах дополнительно за кресло для ребенка в такси? Если у вас есть такой опыт, ждем ваших комментариев.

Мнение читателей
1
2
2
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Было, что без кресла таксисты отказывались везти ребенка?

Аноним, 12 сентября 2019 16:50
Вот именно, должно быть кресло по умолчанию. Что на это драгоценные таксисты ответят? Оказывай услугу качественно, и не будет конфликтов по факту.
Ананимус, 12 сентября 2019 19:46
"Оказывай услугу качественно" - кресло это доп. затраты для водителей которые итак зарабатывают мало! Вы ведь хотите чтобы в машине было кресло, и разве 20 доп. рублей это много, вы ведь хотите чтобы поездка была комфортной для вашего ребенка, но не хотите платить! Разве ваш ребенок не достоин чтобы вы потратили на него каких-то 20-30 рублей ? Потом пишете, что такси плохое! Покупайте свое авто и возите детей как вам угодно, главное безопасно!
P.s. Я все )))
Аноним, 12 сентября 2019 20:15
Водитель отвезёт при наличии у него детского кресла и доплаты, если даже вы не указали что едете с ребенком.
Андрей, 13 сентября 2019 07:52
За качественные услуги надо платить, какова оплата так и получаете, не нравиться эконом, чешите в тарифы выше и будет к вам нормальное отношение, а за 80 рублей вам водители должны чуть ли не руки целовать, не до х.... Хотите ли?
Евгений, 12 сентября 2019 16:59
Таксистов можно понять. Они вправе включать расходы на детские удерживающие устройства в стоимость перевозки. Сами родители и платят за безопасность своих детей - это нормально. Перевешивать ответственность на водителя не надо.
Аноним, 12 сентября 2019 17:08
НВР:
Было и неоднократно, говоришь им ну ладно другого вызываю, начинают истерить и хамить.
Аноним, 12 сентября 2019 17:25
Интересно, а если я захочу такси чтобы с 3 детьми проехаться, то буду вправе требовать с водителя 3 детских кресла?

По теме: это бизнес и их условия.
Не нравится - не пользуйтесь
Аноним, 12 сентября 2019 18:51
Странно это.
Ввести понятие тарифа и голову не морочить:
- до 3 пассажиров
- 3 пассажира
- пассажиры с 1 ребенком
- пассажиры с детьми
Ну и плюс багаж обычно отдельно оплачивается даже а ОТ.

Не понимаю тех, кто хочет все в одно объединить
Екатерина, 13 сентября 2019 08:55
Да пусть за дополнительную плату, лишь бы эти кресла были!! Потому что в бердске с этим нереальная проблема. А у меня двое! Порой надо к врачу, на такси бы быстренько туда-сюда сьездить, но это невозможно, приходится на маршрутках телепаться с больным ребенком. А дождь, а мороз? Фигушки вам, а не блага цивилизации.
Хорошо хоть старшая доросла до бустера, купили, с собой в пакете ношу. Но младшему три, до бустера расти и расти, нормальное кресло нужно.
Пусть платно, лишь бы эти кресла были! Очень острая это проблема.
Аноним, 13 сентября 2019 09:04
Не можете оборудовать машину необходимым для безопасной перевозки пассажиров - не работайте. Наглые хамы берут доплату за ответственность, которая лежит на водителях!! Ваша обязанность оборудовать машину! Только в Бердске такие таксисты.
Аноним, 13 сентября 2019 11:05
Не только в Бердске, недавно были в Подмосковье, там ровно та же ситуация, один в один с яндекстакси. Но там есть альтернативные перевозчики, где можно выбирать и кресла ,и бустеры, и то и другое вместе, и тариф от этого не увеличивается. Это просто вопрос конкуренции и сервиса, нет конкуренции, зачем им улучшать сервис?
Стоим с двумя детьми, вызвали яндекс такси, это в Подмосковье, подъезжает водитель, говорит не повезу, а перед этим с креслом пытался вызвать машину, нет в округе таких. Говорит мне, отказывайтесь от вызова, я ему отвечаю сами не хотите везти, сами отказывайтесь. Он говорит мол откажитесь, а потом закажите с креслом и я вас повезу, а кресла то нет :))) ну я просто вызвал с другого телефона другое такси, там водитель нас взял и повез. Вот пойми их таких, хотят и рыбку съесть, и на елку влезть.
Ну а по поводу своего авто, вот я буду в каждом городе по авто себе покупать, именно так это работает? Может все-таки сервис надо предлагать, а не просто так деньги требовать?
Галыч, 13 сентября 2019 09:23
А с собакой если едешь, тоже надо сообщать?
Екатерина, 13 сентября 2019 12:16
Там в комментарии для водителя есть пункт "перевозка животного"
Аноним, 13 сентября 2019 18:58
НВР:
Без проблем со своим автокреслом,а так объясняю на пальцах для особо одаренных,кресло стоит денег это раз,занимает место в салоне багажнике это два, случай не дай Бог ДТП,ответственность несет водитель это три,так что кто не хочет опрлачивать безопасность своего ребенка это марамои это все
Алена, 14 сентября 2019 00:28
Я тоже не понимаю что за дискриминация... Едут 4 взрослых человека за 150 р например в новосибирске, а я с ребенком 7 лет должна платить 300. Они это кресло окупили давным давно. 3 раза в неделю вожу ребенка инвалида в бассейн, приходится вызывать такси, очень накладно платить за кресло.
Что касается отказа, то да, однажды к ауре заказали такси, и забыли указать, что с ребенком, так он сказал, что не поеду. Но лучше уж ты на берегу скажи, что не поедем, чем всю дорогу будешь ныть об этом , проедая плешь (как очень часто бывает).
Считаю , что нужно просто обязать таксистов иметь устройство безопасности, за которое не берется допплата.
Татьяна, 14 сентября 2019 00:48
В Барнауле столкнулась с этой проблемой, вызвала яндекс такси, машина приехала, но как только водитель увидел, что стою с ребёнком, наорал, почему не нажала опцию "детское кресло". Тариф действительно на 50 р становится дороже. В итоге, отказался везти. Не понимаю, почему должна платить за аренду кресла
Аноним, 14 сентября 2019 01:54
НВР:
Было и не раз, а постоянно. В приложении выбираешь кресло, с машин нет. Тут же ставишь обычный вызов мигнт, что будет через 2 минуты,но если в комментарии указать что бедет ребёнок, то водитель звонит и говорит, что нужно оплатить кресло. Это в Томске так. А могут ещё сказать, что если у вас есть машина давайте от туда поставим и он повезёт. Несколько р а з смотрела (перед заказом через приложение) с одного и того же места и до одного и того же места разная цена если выбрать детское кресло. Как на самом деле быть?
Римма, 14 сентября 2019 02:01
Было и не раз, а постоянно. В приложении выбираешь кресло, а машин нет. Тут же ставишь обычный вызов пишет, что будет через 2 минуты,но если в комментарии указать что бедет ребёнок, то водитель звонит и говорит, что нужно оплатить кресло или отменяйте заказ я с ребёнком не повезу. Это в Томске так. А могут ещё сказать, что если у вас есть машина давайте от туда поставим и он повезёт. Потом куда это кресло девать, если с одну точку надо ехать? Несколько раз смотрела (перед заказом через приложение) с одного и того же места и до одного и того же места разная цена если выбрать детское кресло. Как на самом деле быть? Есть и бескаркасные кресла,которые места не занимают и бустер тоже много места не займёт.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

15 000 рублей будет средняя пенсия в России в 2020 году
11:36 14-09-2019
15 000 рублей будет средняя пенсия в России в 2020 году
Поднять зарплату полицейским в 4 раза и сократить их численность призвал Греф
11:29 14-09-2019
Поднять зарплату полицейским в 4 раза и сократить их численность призвал Греф
Кроссовер Toyota RAV4 подешевел в России
11:19 14-09-2019
Кроссовер Toyota RAV4 подешевел в России
БердскНужно ли менять полипропиленовые трубы на железные при замене батарей? Помогите разобраться!
11:10 14-09-2019
Нужно ли менять полипропиленовые трубы на железные при замене батарей? Помогите разобраться!
БердскМолодой учитель Бердска: Зарплатой в 100 тысяч рублей в школу не заманишь 5
11:00 14-09-2019
Молодой учитель Бердска: Зарплатой в 100 тысяч рублей в школу не заманишь
Чем "запивать" еду, чтобы спастись от рака?
10:46 14-09-2019
Чем
Потерялся ребенок: 7-летний мальчик пошел пасти гусей и пропал
10:42 14-09-2019
Потерялся ребенок: 7-летний мальчик пошел пасти гусей и пропал
1,5 кг марихуаны обнаружили на чердаке бани полицейские в Новосибирской области
10:33 14-09-2019
1,5 кг марихуаны обнаружили на чердаке бани полицейские в Новосибирской области
БердскСекрет красоты: По ночам ест борщ и пишет стихи "Первая вице-мисс Бердска" 4
10:00 14-09-2019
Секрет красоты: По ночам ест борщ и пишет стихи
БердскВключили отопление в роддоме и больнице в Микрорайоне Бердска 6
09:20 14-09-2019
Включили отопление в роддоме и больнице в Микрорайоне Бердска