Сентябрьская свадьба: за и против

Сентябрь – переходная пора между теплым летом и осенью. Время, когда природа пестрит самыми насыщенными и яркими красками, а противные осенние дожди и слякоть еще не начались.

Почему именно сентябрь?

Многие народные приметы гласят о том, что сентябрь является чуть ли не главным месяцем года для венчания. Многие астрологи считают, что семья, образованная в сентябре, обязательно будет крепкой и пройдет все жизненные испытания.

Какие же плюсы для заключения брака можно выделить в данном месяце.

• Красивые фотографии. Буйство красок, природных ландшафтов в различной цветовой гамме послужат отличным пейзажем для красивых фото и видео на долгую семейную память.

• Ценовой спад. Разгар летних свадеб окончен и многие организаторы свадеб, фотографы, видеооператоры и банкетные залы снижают цены. Это отличный вариант сэкономить.

• Свои продукты. Лето окончено, а это значит, что все собрали урожай с огородов и плантаций. Свежие овощи и фрукты, консервации станут отличной базой для праздничного стола. Домашние заготовки – отличная возможность разнообразить и расширить свадебное меню.

• Бюджетный отпуск. Если вы мечтаете сразу после свадьбы улететь вдвоем, подальше от суеты и расслабиться, то сентябрь — отличный месяц для свершения мечты. Ведь массовые сезоны отпусков закончены, тур-операторы предлагают отличные варианты популярных курортов, в которых все еще тепло, по доступным ценам.

• Необычное оформление. Цветовая гамма осени предоставляет молодоженам огромное поле для фантазии. Можно придумать самые необычные варианты оформления тематики свадьбы, образов жениха и невесты, букета и банкетного зала. Сама осень помогает вам и дает подсказки по оформлению, стоит просто оглядеться вокруг. Гроздья рябины, цветущие и благоухающие изгороди, необычные цветы — все это поможет добавить свою изюминку в проведении торжества.

Задумываясь о минусах сентябрьской свадьбы, можно сказать, что их практически нет. Многие боятся погодных условий сентября, но переменчивая погода может расстроить ваши планы и в летний день. А мелкий дождик в день бракосочетания предвещает, что семейная жизнь будет счастливой и полна богатств, так гласит народная примета.

Конечно, необходимо подстраховаться и рассмотреть разные варианты организации торжества. Вы должны быть готовы ко всему. Защититься от сюрпризов природы можно при помощи легкой накидки и зонта, подготовленных заранее. Всегда лучше подстраховаться и провести церемонию в стенах ЗАГСа, даже если прогноз погоды предвещает хороший день. Выездную регистрацию под открытым небом можно проводить вблизи банкетного зала, это всегда позволит вовремя спрятаться, в случае неожиданностей природы.

Плюсов в проведении свадьбы в сентябре, несомненно, больше, чем минусов.

Какую дату выбрать?

В сентябре существуют определенные даты, которые, как нельзя кстати подходят для заключения крепкого союза. Выбор даты — дело ответственное.

Первое сентября – символичный день, новый период в году, новый статус для супругов. Дата, навсегда запомнившаяся нам еще со школьной скамьи, про нее точно не забудешь в повседневной суете, спустя годы совместной жизни.

Вторая половина сентября, наступает так называемое «бабье лето». Считается, что если узаконить свои отношения в этот период, то жизнь молодых будет спокойной и размеренной.

22-23 сентября. Это даты осеннего равноденствия. Наши предки всегда считали, что это самое лучшее время для заключения крепких союзов, в которых взаимопонимание и любовь идут рука об руку вместе.

Выбирая дату для заключения брака, помните, что в сентябре три церковных праздника: 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи; 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы и 27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Если вы хотели обвенчаться, то необходимо учесть, что в эти дни и накануне венчание не проводиться.

Правильно выбранная дата для брака, конечно, не спасет семью, если в ней царит недопонимание и неуважительное отношение, но позволит положить хорошее начало для развития межличностного контакта. Обдумывая выбор даты и время для проведения торжества, слушайте свое сердце, оно непременно подскажет, как быть.