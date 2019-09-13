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Поселок из 250 многодетных семей появится в Бердске

19:56 13.09.2019, Галина Панчева Фото: pxhere.com
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СО РАН выделил городу земельный участок, который решено отдать для бердских многодетных семей.

Поселок из 250 многодетных семей появится в Бердске
Проект по выделению земли многодетным семьям находится в разработке

На публичных слушаниях по проекту стратегии социально-экономического развития Бердска до 2030 года депутат бердского горсовета Людмила Чуркина предложила внести в проект предложение по поддержке многодетных семей.

— За поселком Новым у нас есть земельный участок, который был выделен СО РАН и отдан для многодетных семей. Сейчас данный проект находится в разработке. Там довольно серьезная площадь — около 250 дворов. Теперь, чтобы говорить за стратегический план, земельный участок сколько осваивать будут? Три-пять лет. У нас там школа №4, есть детский сад. При строительстве этой зоны нужно ли строить детсад — вот смысл стратегического плана. Если беремся за поддержку многодетных семей, то завтра возникнет вопрос, как отправить ребенка в детсад или школу. Пока данных объектов хватает, но после выделения земельных участков для многодетных нужно будет предусматривать расширение, — отметил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Людмила Чуркина подчеркнула, что у многодетных нет льгот для посещения студий, кружков и так далее.

Этот вопрос уже к другому вектору власти, ответил мэр.

— Есть понятие «законодательная инициатива». У нас три три ветви власти: судебная, исполнительная и представительская. Мы не можем писать законы по предоставлению льгот. Нужно выходить с законодательной инициативой, — акцентировал мэр.

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От редакции

Вы хотели бы получить земельный участок?

Дмитрий, 13 сентября 2019 21:00
НВР:
да

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