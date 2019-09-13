Константин Райкин поручился за обвиняемого в нападении на омоновца на акции протеста Павла Устинова

«Я лично знаю Устинова, он учился на артиста в моем классе. Я могу за него поручиться и готов его поддержать», — сказал руководитель театра «Сатирикон».

Художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин

Руководитель театра «Сатирикон» рассказал, что лично знает задержанного.

Народный артист России, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин пришел в Тверской суд Москвы в четверг, чтобы поддержать Павла Устинова, обвиняемого в нападении на сотрудника ОМОН в ходе акции 3 августа.

«Я лично знаю Устинова, он учился на артиста в моем классе. Я могу за него поручиться и готов его поддержать», — сказал Райкин ТАСС в здании суда.

Устинов обвиняется по ч 2. ст. 318 УК РФ («Причинение вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни»). Вину он не признает.

Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несанкционированной акции протеста. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.