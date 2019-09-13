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Константин Райкин поручился за обвиняемого в нападении на омоновца на акции протеста Павла Устинова

17:15 13.09.2019 Фото: satirikon.ru
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«Я лично знаю Устинова, он учился на артиста в моем классе. Я могу за него поручиться и готов его поддержать», — сказал руководитель театра «Сатирикон».

Константин Райкин поручился за обвиняемого в нападении на омоновца на акции протеста Павла Устинова
Художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин

Руководитель театра «Сатирикон» рассказал, что лично знает задержанного.
Народный артист России, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин пришел в Тверской суд Москвы в четверг, чтобы поддержать Павла Устинова, обвиняемого в нападении на сотрудника ОМОН в ходе акции 3 августа.
«Я лично знаю Устинова, он учился на артиста в моем классе. Я могу за него поручиться и готов его поддержать», — сказал Райкин ТАСС в здании суда.

Устинов обвиняется по ч 2. ст. 318 УК РФ («Причинение вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни»). Вину он не признает.

Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несанкционированной акции протеста. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

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От редакции

Услышит суд Райкина?

Аноним, 13 сентября 2019 18:21
Не пойму...
Чувак напал на сотрудника полиции!
В штатах в таких ситуациях просто сразу открывают огонь на поражение и никаких рассуждений!
Что значит "поручиться"???
Гость, 13 сентября 2019 18:24
режЫсёра серебренникова гей-лобби похоже уже отмазало??! Что за личное поручительство? Если он напакостит и сбежит в какую-нибудь цеевропу, то ты за него сам сядешь??!
Да уж.., 13 сентября 2019 18:35
Пусть тогда и отсидит за него. "Учителя" самого чуть не посадили за мошенничество.

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