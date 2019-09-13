Свадьба Собчак: 13 сентября Ксения в белой фате выходит замуж за Константина Богомолова

Собчак опубликовала фото в свадебном наряде, где стоит спиной к камере в кружевном платье с открытой спиной и длинной фате.

xenia_sobchak

Мне кажется, я готова к главному Дню!

Спасибо Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фото свадебного образа в преддверии церемонии бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым.

View this post on Instagram Мне кажется, я готова к главному Дню! Спасибо @boscoceremony за красоту❤️ A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Sep 13, 2019 at 12:01am PDT На кадре Собчак стоит спиной к камере в кружевном платье с открытой спиной и длинной фате.

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