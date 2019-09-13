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Свадьба Собчак: 13 сентября Ксения в белой фате выходит замуж за Константина Богомолова

17:00 13.09.2019 Фото: instagram.com/xenia_sobchak
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Собчак опубликовала фото в свадебном наряде, где стоит спиной к камере в кружевном платье с открытой спиной и длинной фате.

Свадьба Собчак: 13 сентября Ксения в белой фате выходит замуж за Константина Богомолова
xenia_sobchak
Мне кажется, я готова к главному Дню!
Спасибо

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фото свадебного образа в преддверии церемонии бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым.

На кадре Собчак стоит спиной к камере в кружевном платье с открытой спиной и длинной фате.

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От редакции

Горько!

Гость, 13 сентября 2019 18:30
Сама невинность! Горько.

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