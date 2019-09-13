Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фото свадебного образа в преддверии церемонии бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым.
Свадьба Собчак: 13 сентября Ксения в белой фате выходит замуж за Константина Богомолова
Собчак опубликовала фото в свадебном наряде, где стоит спиной к камере в кружевном платье с открытой спиной и длинной фате.
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фото свадебного образа в преддверии церемонии бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым.
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Гость, 13 сентября 2019 18:30
Сама невинность! Горько.
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