Дилеры предложили ввести в России сертификацию СТО

СТО хотят сертифицировать

Ассоциация автодилеров РоАД предлагает ввести систему сертификации автосервисов, в зависимости от степени их технической оснащенности и квалификации сотрудников, сообщил РИА Новости представитель ассоциации.

По данным дилеров, на сегодняшний день порядка 80% сервисного рынка находится в нерегулируемой части и даже в «серой зоне», и лишь малая часть негарантийного парка автомобилей проходит обслуживание в официальных дилерских центрах и в независимых СТО, остальная часть — в «гаражах», в которых чаще всего отсутствует сертифицированный персонал, необходимое оборудование, а также непрозрачно налогообложение.

«Это создает серьезную проблему для безопасности дорожного движения, поскольку чаще всего автомобили после ремонта в таких организациях не соответствуют техническим регламентам и требованиям безопасности, а потребитель слабо защищен законом. Мы предлагаем ввести многоуровневую саморегулируемую систему сертификации организаций, осуществляющих сервисное обслуживание а/м, в зависимости от степени технической оснащенности станций и квалификации сотрудников», — сказал собеседник агентства.



Саморегулирование в такой системе может осуществляться через профильные организации — РоАД, Автомобильная сервисная ассоциация, допускает РоАД. При этом, получение базового уровня будет носить заявительный характер, а для осуществления технически сложного ремонта потребуется допуск в соответствии с требованиям производителей машин и оборудования, законодательству РФ и внедряемым профессиональным стандартам, подчеркивают в ассоциации.«Стратегически, такая сертификация возможна. Вопрос в том, кто будет сертифицировать сервисы, и что нужно, чтобы пройти сертификацию, а также, какие компетенции сервису нужно будет подтвердить», — считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Источник: РИА Новости