13.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Дилеры предложили ввести в России сертификацию СТО

17:18 13.09.2019 Фото: pixabay.com
0

80% сервисного рынка находится в нерегулируемой части и даже в «серой зоне», и лишь малая часть негарантийного парка автомобилей проходит обслуживание в официальных дилерских центрах, остальная часть — в «гаражах».

Дилеры предложили ввести в России сертификацию СТО
СТО хотят сертифицировать

Ассоциация автодилеров РоАД предлагает ввести систему сертификации автосервисов, в зависимости от степени их технической оснащенности и квалификации сотрудников, сообщил РИА Новости представитель ассоциации.
По данным дилеров, на сегодняшний день порядка 80% сервисного рынка находится в нерегулируемой части и даже в «серой зоне», и лишь малая часть негарантийного парка автомобилей проходит обслуживание в официальных дилерских центрах и в независимых СТО, остальная часть — в «гаражах», в которых чаще всего отсутствует сертифицированный персонал, необходимое оборудование, а также непрозрачно налогообложение.
«Это создает серьезную проблему для безопасности дорожного движения, поскольку чаще всего автомобили после ремонта в таких организациях не соответствуют техническим регламентам и требованиям безопасности, а потребитель слабо защищен законом. Мы предлагаем ввести многоуровневую саморегулируемую систему сертификации организаций, осуществляющих сервисное обслуживание а/м, в зависимости от степени технической оснащенности станций и квалификации сотрудников», — сказал собеседник агентства.

Саморегулирование в такой системе может осуществляться через профильные организации — РоАД, Автомобильная сервисная ассоциация, допускает РоАД. При этом, получение базового уровня будет носить заявительный характер, а для осуществления технически сложного ремонта потребуется допуск в соответствии с требованиям производителей машин и оборудования, законодательству РФ и внедряемым профессиональным стандартам, подчеркивают в ассоциации.
«Стратегически, такая сертификация возможна. Вопрос в том, кто будет сертифицировать сервисы, и что нужно, чтобы пройти сертификацию, а также, какие компетенции сервису нужно будет подтвердить», — считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно ввести такие лицензии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон "Моя ласточка" "Курьер.Среда.Бердск"
21:08 13-09-2019
Вам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон
БердскФотомарафон "Дорогие мои старики" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
20:49 13-09-2019
Фотомарафон
БердскПоселок из 250 многодетных семей появится в Бердске 1
19:56 13-09-2019
Поселок из 250 многодетных семей появится в Бердске
ООО “Аспект”: особенности компании
18:56 13-09-2019
ООО “Аспект”: особенности компании
БердскПризнался в нападении на школьницу 1 сентября в подъезде дома 38-летний житель Бердска 18
18:50 13-09-2019
Признался в нападении на школьницу 1 сентября в подъезде дома 38-летний житель Бердска
БердскПятница, 13-ое: В ливень 11 пар поженились в Бердске
17:45 13-09-2019
Пятница, 13-ое: В ливень 11 пар поженились в Бердске
В конец личного рейтинга задвинул Бердск дизайнер Артемий Лебедев 3
17:43 13-09-2019
В конец личного рейтинга задвинул Бердск дизайнер Артемий Лебедев
БердскИз-за долгов по кредитам 35 человек за полгода признаны банкротами в Бердске
17:30 13-09-2019
Из-за долгов по кредитам 35 человек за полгода признаны банкротами в Бердске
Дилеры предложили ввести в России сертификацию СТО
17:18 13-09-2019
Дилеры предложили ввести в России сертификацию СТО
Константин Райкин поручился за обвиняемого в нападении на омоновца на акции протеста Павла Устинова 3
17:15 13-09-2019
Константин Райкин поручился за обвиняемого в нападении на омоновца на акции протеста Павла Устинова