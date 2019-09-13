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Пятница, 13-ое: В ливень 11 пар поженились в Бердске

17:45 13.09.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Две пары передумали связывать себя узами брака. Невесты в длинных белоснежных платьях, перескакивая через лужи, заходили в ЗАГС Бердска.

Пятница, 13 ое: В ливень 11 пар поженились в Бердске
Для Алены и Антона Больновых — 13- счастливое число

Во вторую пятницу сентября погода выдалась ненастной и хмурой. Но жители Бердска несмотря на дождь, торопились, чтобы связать себя узами брака. Невесты в длинных белоснежных платьях, перескакивая через лужи, заходили в ЗАГС Бердска.

— 13 — мое любимое число, еще и полнолуние, поэтому для меня пятница 13 сентября — самый счастливый день,- рассказал «Курер.Среда.Бердск» Антон Больнов.
Молодоженов познакомила общая подруга, они встречались 5 лет. Девушка очаровала молодого человека характером, харизмой и красотой.

— Чтобы прожить в браке долго и счастливо, нужно понимание и четкие взгляды на жизнь,- убежден новоиспеченный супруг.
Ведущий специалист отдела ЗАГС города Бердска Дарья Скоромных сообщила, что сегодня, 13 сентября, должны были пожениться 13 пар, но две пары по неизвестным причинам в ЗАГС не пришли.

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