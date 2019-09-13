Не сплетничай! 7 ежедневных привычек, которые делают жизнь длиннее

Специалисты советуют включить список своих привычек те, которые делают здоровье крепче, а жизнь – длиннее.

В сущности, вся наша жизнь – это череда привычек

В сущности, вся наша жизнь – это череда привычек, которым мы следуем изо дня в день. Специалисты советуют включить в этот список такие привычки, которые делают здоровье крепче, а жизнь – длиннее.

Не вскакивать с постели после сна. После пробуждения от ночного сна не нужно поспешно покидать постель – такая торопливость усиливает напряжение и стресс, испытываемые организмом. Гораздо правильнее побыть еще две-три минуты в кровати, размышляя о чем-то приятном и потягиваясь всем телом.

Стакан воды натощак. Питье воды в начале дня – одна из лучших привычек человека, оздоровляющая работу желудочно-кишечного тракта, от которой, как показывают последние исследования, зависит весь организм, включая иммунную систему и ЦНС.

Есть через каждые 4 часа. Приемы пищи в таком режиме помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и защищает от развития инсулинорезистентности (нечувствительность клеток к инсулину), на фоне которой развиваются предиабет и диабет.

Больше стоять и ходить пешком. В условиях офисной работы обзаведитесь привычкой каждые 45 минут вставать со стула, чтобы немного пройтись или поприседать. Также можно проходить пешком одну-две остановки, не пользуясь траспортом, или подниматься по лестнице вместо лифта.

Выходить из дома раньше, чем планировали. Специалисты рекомендуют выходить раньше на 10-15 минут, такая привычка значительно снижает уровень стресса из-за боязни опоздать или реального опоздания.

Не жаловаться и не сплетничать. Жалобы и сплетни – это то, что отнимает ваше время и при этом не приносит морального удовлетворения. Наоборот, еще больше погружает в атмосферу эмоционального негатива и к тому же создает плохую репутацию. Существует специальная техника «браслет», которая помогает отучиться от пустых разговоров: наденьте на руку браслет и переодевайте его на другую руку каждый раз, когда вам хочется сказать что-то не то. Попробуйте удержать браслет на одной руке в течение хотя бы нескольких недель.

Благодарить за все хорошее. Очень важно уметь радоваться мелочам и быть благодарным за то радостное, что существует в жизни. Найдите вечером 5 минут на то, чтобы подумать, какие уроки вы извлекли из прожитого дня и что в нем пошло вам на пользу, порадуйтесь за себя – за то, что стали умнее и опытнее. Любовь к жизни не является врожденным чувством, это прежде всего результат мировоззрения человека, показатель его внутренней работы.

Источник: medikforum.ru