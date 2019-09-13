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Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать, когда «метелят дубинками»

17:12 13.09.2019 Фото: twitter.com/MBKhMedia
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По словам Юрия Дудя, молчание уже не является спасительным оберегом и придти могут в любой домик, даже на Рублево-Успенское шоссе.

Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать, когда метелят дубинками
Российский журналист и блогер Юрий Дудь получил на торжественной церемонии в Московской государственной консерватории имени Чайковского премию «Человек года» по версии журнала GQ. При этом он со сцены обратился к собравшимся и призвал не молчать о важных вещах, происходящих в стране.

Видео с речью журналиста опубликовал в своем Твиттере портал «МБХ Медиа». В ролике Дудь призывает говорить, если вдруг простых прохожих будут «метелить дубинками» или, когда будут «воровать следующий вагон государственных денег» и осуществлять вбросы на выборах.

По словам Дудя, молчание уже не является спасительным оберегом и придти могут в любой домик, даже на Рублево-Успенское шоссе.

Источник: mk.ru

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От редакции

Кто услышит Дудя?

Гость, 13 сентября 2019 18:25
Ещё маленько погадит на Родину-Матушку - могут и на нобелевку двинуть??!
Психиатр, 13 сентября 2019 18:38
Чё-то много всяких дудей развелось.. И все такие обиженные..)

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