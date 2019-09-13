Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать, когда «метелят дубинками»

По словам Юрия Дудя, молчание уже не является спасительным оберегом и придти могут в любой домик, даже на Рублево-Успенское шоссе.



Российский журналист и блогер Юрий Дудь получил на торжественной церемонии в Московской государственной консерватории имени Чайковского премию «Человек года» по версии журнала GQ. При этом он со сцены обратился к собравшимся и призвал не молчать о важных вещах, происходящих в стране.

Видео с речью журналиста опубликовал в своем Твиттере портал «МБХ Медиа». В ролике Дудь призывает говорить, если вдруг простых прохожих будут «метелить дубинками» или, когда будут «воровать следующий вагон государственных денег» и осуществлять вбросы на выборах.

По словам Дудя, молчание уже не является спасительным оберегом и придти могут в любой домик, даже на Рублево-Успенское шоссе.

Юрий Дудь на премии «GQ Человек года» в Московской государственной консерватории имени Чайковского обратился к собравшимся с просьбой не молчать о политических репрессиях, полицейском беспределе и фальсификациях на выборах. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/WZAOTNSnji — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 10 сентября 2019 г.

Источник: mk.ru