Включили отопление в роддоме и больнице в Микрорайоне Бердска

Прогноз: Скоро в Бердск придет бабьбе лето. В квартирах бердчан пока не потеплеет — среднесуточная температура наружного воздуха должна держаться на уровне 8 градусов в течение пяти дней.

Батареи потеплеют в Бердске, вероятно, в конце сентября

Потеплело в роддоме, больнице и поликлинике №2 Бердска, сообщили в пресс-центре мэрии сегодня, 13 сентября.

В пятницу включили отопление во всем больничном городке, расположенном в Микрорайоне. Вместе с тем, в ближайшие дни прогнозируется потепление воздуха до +20 градусов. На неделю придет бабье лето, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В учреждения города и квартиры горожан тепло поступит в плановом порядке, уточнили в мэрии. Запуск тепла начинается после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней держится не выше +8 градусов.

Уже в субботу, 14 сентября, температура начнет повышаться. И уже в воскресенье, 15 сентября, столбик термометра достигнет отметки 15 градусов днем и 11 — ночью, будет небольшой дождь.

А с понедельника, 16 сентября, можно сказать, начнется бабье лето. Днем температура +17. А 17 сентября — до +20 градусов. Солнечная и теплая погода продержится в Бердске до 21 сентября. Уже 22-го числа похолодает до 10 градусов днем. Зарядят дожди.

Но по-настоящему осень придет в Бердск в первых числах октября, когда столбик термометра не будет подниматься выше 7-8 градусов тепла днем.