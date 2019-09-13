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За взятки арестовали начальника станции «Новосибирск-Главный»

15:15 13.09.2019 Фото: pixabay.com
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329 тыс. рублей получил высокопоставленный железнодорожник за общее покровительство бизнеса и незаконное освобождение компании от проверок.

За взятки арестовали начальника станции Новосибирск Главный
Начальника станции «Новосибирск-главный» арестовали за взяточничество

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции «Новосибирск-Главный», подозреваемого в систематическом получении взяток, он арестован, сообщает в пятницу Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

По предварительным данным следствия, начальник станции, имя которого не называется, предложил представителю частной фирмы систематически платить ему за незаконное освобождение компании от проверок соответствия правилам железнодорожных перевозок и за общее покровительство при оказании услуг по перевозкам по железной дороге.

«В период с мая по август 2019 года на систематической основе обвиняемый получал взятки в виде денежных средств от представителя коммерческой организации. Предварительный размер взяток составил 329 тысяч рублей. 10 августа 2019 года при получении очередной взятки действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области», — рассказали в СК.

Обвиняемого задержали. Суд по ходатайству следователя заключил его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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