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Смазки не нашлось: старушки спилили детские качели из-за скрипа в Санкт-Петербурге

17:07 13.09.2019 Фото: скриншот видео
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Питерская резня пилой началась с осеннего обострения мигрени. Говорят, 100-летней соседке школьники мешают спать. Качели скрипят, а ничего для смазки механизма не нашлось.

Смазки не нашлось: старушки спилили детские качели из за скрипа в Санкт Петербурге
В Петербурге пенсионерки устроили во дворе дома шокирующий перформанс с порчей городского имущества

В Петербурге пенсионерки устроили во дворе дома шокирующий перформанс с порчей городского имущества. Дамы в возрасте вышли на игровую площадку в образе грозных вандалов, вооруженных ножовками по дереву и металлу. Не долго думая, они принялись пилить качели, скрип от которых мешал их 90-летней подруге. Даже родители малышей не смогли ничего поделать. И подобных случаев, когда бабушки и дедушки выходят из себя и вытворяют что-то по-настоящему дикое, предостаточно.

Никаких вам божьих одуванчиков — только пенсионный хардкор. Ножовкой по металлу и по дереву — 70-летние старушки напомнили, кто хозяин двора.

Пилите, баба Шура, пилите. Питерская резня пилой началась с осеннего обострения мигрени. Говорят, 100-летней соседке школьники мешают спать. Качели скрипят, а ничего для смазки механизма не нашлось. Вот и решили бабули уничтожать источник мерзкого звука с помощью специнструмента.

И так везде — про давление и артрит пенсионерки забывают сразу же, как под окнами шумит детвора.

В Омске старушки-разбойницы и вовсе взялись за ножи и палки — просто подростки устроили футбольный турнир. Разговоры не подействовали, зато увесистые дубины помогли отстоять тишину.

А этой Нине Федоровне не нужно вооружаться. Война за тихий час после обеда — психологическая. С футбольной площадки она прогнала детвору самыми страшными для растущего организма угрозами. И не дай бог кто-то встанет у них на пути.

Соседи пытаются остановить пенсионерку. Лучше бы этого не делали.

Самое интересное — везде, как и сейчас в Петербурге, вряд ли кто захочет писать на старушек заявление. Боятся им, как известно, нечего. Участковые у каждой в друзьях. Единственное оружие против них — бабушки обиженных внуков.

Источник: ren.tv

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От редакции

У вас возникает желание что-нибудь спилить?

Аноним, 13 сентября 2019 18:28
Понимаю старушек. Под окном скрипучие качели. Отверстий под смазку нет. Аэрозольной смазки хватает в лучшем случае на пару дней. УК плевали на поддержание в исправном состояни и ремонт. Им выгодней новое установить, с ремонта в карман не положишь. А оборудованные футбольные поля, как у 16-ки на К.Маркса, от ограждения шума придостаточно, да ещё детки "спортсмены" лет 9-10, а игру матами сопровождают...
Гость, 13 сентября 2019 18:29
У товарища перед домом скамейки поставили, так как бабушки очень требовали... Теперь у подъезда алконавты "отдыхают" и бомжик спит! А бабушки так и выходят со своими табуретками. Лично я - против скамеек у подъездов!
Аноним, 13 сентября 2019 20:45
НВР Да хотелось. В летнее время года очень хочеться спилить большие качели между домом 14 и 16 по Ленина. Те на которых, качаються на руках. Малые качели вышел смазал, а для смазки этих монстров нужна большая стремянка. Звонил в УК, но скрип до сих пор.
Днем не напрягает, а ночью, придут юнные спортсмены и начинается уик,уяк. Еще бы там же спилил штуковину на которой лазят при помощи железнных скоб.

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