Смазки не нашлось: старушки спилили детские качели из-за скрипа в Санкт-Петербурге

Питерская резня пилой началась с осеннего обострения мигрени. Говорят, 100-летней соседке школьники мешают спать. Качели скрипят, а ничего для смазки механизма не нашлось.

В Петербурге пенсионерки устроили во дворе дома шокирующий перформанс с порчей городского имущества

В Петербурге пенсионерки устроили во дворе дома шокирующий перформанс с порчей городского имущества. Дамы в возрасте вышли на игровую площадку в образе грозных вандалов, вооруженных ножовками по дереву и металлу. Не долго думая, они принялись пилить качели, скрип от которых мешал их 90-летней подруге. Даже родители малышей не смогли ничего поделать. И подобных случаев, когда бабушки и дедушки выходят из себя и вытворяют что-то по-настоящему дикое, предостаточно.

Никаких вам божьих одуванчиков — только пенсионный хардкор. Ножовкой по металлу и по дереву — 70-летние старушки напомнили, кто хозяин двора.

Пилите, баба Шура, пилите. Питерская резня пилой началась с осеннего обострения мигрени. Говорят, 100-летней соседке школьники мешают спать. Качели скрипят, а ничего для смазки механизма не нашлось. Вот и решили бабули уничтожать источник мерзкого звука с помощью специнструмента.

И так везде — про давление и артрит пенсионерки забывают сразу же, как под окнами шумит детвора.

В Омске старушки-разбойницы и вовсе взялись за ножи и палки — просто подростки устроили футбольный турнир. Разговоры не подействовали, зато увесистые дубины помогли отстоять тишину.

А этой Нине Федоровне не нужно вооружаться. Война за тихий час после обеда — психологическая. С футбольной площадки она прогнала детвору самыми страшными для растущего организма угрозами. И не дай бог кто-то встанет у них на пути.

Соседи пытаются остановить пенсионерку. Лучше бы этого не делали.

Самое интересное — везде, как и сейчас в Петербурге, вряд ли кто захочет писать на старушек заявление. Боятся им, как известно, нечего. Участковые у каждой в друзьях. Единственное оружие против них — бабушки обиженных внуков.



Источник: ren.tv