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Honda сбила 16-летнюю девушку на «зебре» у остановки «Березовая» в Бердске

13:53 13.09.2019 Фото: ГИБДД по НСО
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С травмой ноги пострадавшая доставлена в больницу. Из 10 детей, получивших травмы в ДТП за 8 месяцев на бердских дорогах, 8 были пешеходами.

Honda сбила 16 летнюю девушку на зебре у остановки Березовая в Бердске
Подросток попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе

В Бердске девушку-подростка сбил автомобиль на пешеходном переходе, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении ГИБДД по Новосибирской области в пятницу.

12 сентября около 13 часов водитель автомобиля «Хонда» во время движения по ул. Красная Сибирь вблизи остановки общественного транспорта «Березовая» совершил наезд на несовершеннолетнюю, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

-В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 16-летняя девушка. С травмой ноги она доставлена в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции Новосибирской области проводится проверка по установлению причин и условий, способствующих данному происшествию, — уточнили в полицейском ведомстве.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на дорогах города в автодорожных происшествиях за 8 месяцев текущего года 10 детей получили травмы различной степени тяжести. Из них 8 ребят в качестве пешеходов. Движение в зоне пешеходного перехода является травмоопасным действием и требует осторожности, внимания от пешехода и водителя, напомнили в ГИБДД.

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От редакции

Водитель однозначно не прав?

Аноним, 13 сентября 2019 14:24
Сколько я спас пешеходов на зебре не сосчитать! Если бы не вовремя поданный мной звуковой сигнал, то сбивали бы 100%. Особенно часто это происходит на Первомайской. Водятлы, думая, что машины стоят в пробке, летят по левой полосе со скорость 60+ не притормаживая перед переходами ,а по ним идет человек и ему не видно из-за габаритной машины, что там кто-то несется. Будьте внимательней на пешеходных перехода, это касается как водителей, так и пешеходов! Пешеходы, если водитель собьет вас на переходе, то конечно он будет не прав и понесет наказание, но это вам потом всю жизнь инвалидами быть, смотрите по сторонам когда переходите, ведь может попасться дебил, который очень сильно торопиться.
Аноним, 13 сентября 2019 15:16
Последнее время, сбивать жителей Бердска, на переходах - зебрах, стала просто эпидемией! Водилы летят, шары забычат, все им должны, не успел из под такого, опаздывающего к телевизору под пиво, выскочить сам виноват! Типа выживает сильнейший на дороге?

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