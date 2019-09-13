Honda сбила 16-летнюю девушку на «зебре» у остановки «Березовая» в Бердске

С травмой ноги пострадавшая доставлена в больницу. Из 10 детей, получивших травмы в ДТП за 8 месяцев на бердских дорогах, 8 были пешеходами.

Подросток попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе

В Бердске девушку-подростка сбил автомобиль на пешеходном переходе, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении ГИБДД по Новосибирской области в пятницу.

12 сентября около 13 часов водитель автомобиля «Хонда» во время движения по ул. Красная Сибирь вблизи остановки общественного транспорта «Березовая» совершил наезд на несовершеннолетнюю, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

-В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 16-летняя девушка. С травмой ноги она доставлена в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции Новосибирской области проводится проверка по установлению причин и условий, способствующих данному происшествию, — уточнили в полицейском ведомстве.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на дорогах города в автодорожных происшествиях за 8 месяцев текущего года 10 детей получили травмы различной степени тяжести. Из них 8 ребят в качестве пешеходов. Движение в зоне пешеходного перехода является травмоопасным действием и требует осторожности, внимания от пешехода и водителя, напомнили в ГИБДД.