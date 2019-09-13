13.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

За 500 тысяч рублей продают место в очереди за новыми iPhone в России

13:53 13.09.2019 Фото: pixabay.com
2 1

Apple во вторник представила три новых смартфона: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартуют в России с 18 сентября (в других странах — с 13 сентября), продажи — с 20 сентября.

За 500 тысяч рублей продают место в очереди за новыми iPhone в России
На сервисах бесплатных объявлений, как рассказали их представители, уже появились предложения о продаже места в очереди за новинками и о продаже этих смартфонов дороже объявленных Apple цены

Пользователи сервисов объявлений после презентации новых iPhone традиционно начали предлагать места в очереди за ними по цене до 500 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службах Avito и «Юлы».
Apple во вторник представила три новых смартфона: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартуют в России с 18 сентября (в других странах — с 13 сентября), продажи — с 20 сентября. Цена на iPhone 11 будет составлять от 59,99 тысячи рублей, iPhone Pro от 89,99 тысячи рублей, iPhone Pro Max — от 99,99 тысячи рублей. Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт обойдется в 131,99 тысячи рублей. Продажи новинок стартуют в один день в магазинах сразу нескольких ретейлеров, однако очередь традиционно выстраивается лишь к одному салону в центре Москвы.

На сервисах бесплатных объявлений, как рассказали их представители, уже появились предложения о продаже места в очереди за новинками и о продаже этих смартфонов дороже объявленных Apple цены.

«Традиционно пользователи Avito предлагают услугу по занятию места в очереди за новым смартфоном в день продаж. Первые подобные предложения появились на Avito еще 9 сентября. Одиннадцатого сентября на Avito опубликовано 75 объявлений о продаже места в очереди за iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Там отметили, что самые предприимчивые готовы встать в очередь с 11 сентября, чтобы приобрести новую модель одними из первых в стране. Стоимость услуги — 400 тысяч рублей. Целая команда из трех человек готова отстоять очередь за три дня до официальных продаж за 200 тысяч рублей. В объявлении сказано, что у «отряда» разработан план, как попасть в первую десятку покупателей. Другой пользователь готов занять очередь за три дня до начала продаж (17 сентября) за 150 тысяч рублей.

На «Юле» самые первые объявления о продаже места в очереди за новинкой стали появляться сразу же после презентации. «В начале дня минимальная цена составляла 80 тысяч рублей, но сейчас появились и более «бюджетные предложения». Максимальная цена за место сейчас составляет 500 тысяч рублей — автор готов вставать за неделю до начала продаж», — рассказали в пресс-службе «Юлы».

В Avito также сообщили, что на 11 сентября на сервисе размещено уже более 180 объявлений о предзаказе iPhone 11, а днем ранее на сайте было всего 27 предложений, то есть количество объявлений после презентации Apple выросло почти в семь раз. Стоимость нового iPhone по предзаказу на Avito начинается от 45,75 тысячи рублей. Максимальная цена зафиксирована в Москве: новую модель смартфона предлагают за 200 тысяч рублей. Автор объявления обязуется доставить iPhone 11 и 11 Pro в день начала продаж в России — 20 сентября.
По данным Avito, 10 сентября, в день презентации новинок Apple, число поисковых запросов «iphone» и «айфон» на сайте достигло максимального значения: с начала года рост составил 35%. «Пик интереса россиян к продукции Apple был достигнут именно 10 сентября: в этот день iPhone поднялся на три позиции и занял 13-е место в рейтинге самых востребованных товаров у россиян», — сказали в компании.

Там добавили, что интерес к iPhone 11 вырос в два раза по сравнению с прошлогодней новинкой iPhone XS, презентация которого состоялась 12 сентября 2018-го. Эксперты отмечают, что ажиотаж вокруг новой модели смартфона от Apple ожидается не меньший, чем в прошлые годы.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

И покупают?

Аноним, 13 сентября 2019 14:14
Отличные новости из нищей страны: очередь за новыми айфонами
Аноним, 13 сентября 2019 15:27
Где вы очередь-то увидели? Есть только объявления о готовности занять место в очереди. Будет очередь или нет - деньги не возвращаются. Это Россия. Трекс пекс фекс...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опозорившийся на сцене Билан бесплатно выступит в Самаре
15:30 13-09-2019
Опозорившийся на сцене Билан бесплатно выступит в Самаре
БердскВключили отопление в роддоме и больнице в Микрорайоне Бердска
15:20 13-09-2019
Включили отопление в роддоме и больнице в Микрорайоне Бердска
За взятки арестовали начальника станции "Новосибирск-Главный"
15:15 13-09-2019
За взятки арестовали начальника станции
БердскСекрет красоты: По ночам ест борщ и пишет стихи "Первая вице-мисс Бердска"
15:00 13-09-2019
Секрет красоты: По ночам ест борщ и пишет стихи
Дерипаска пожаловался на дорогие кредиты в России
14:45 13-09-2019
Дерипаска пожаловался на дорогие кредиты в России
Удушающий прием: Хабиб рассказал Путину подробности победы над Порье
14:30 13-09-2019
Удушающий прием: Хабиб рассказал Путину подробности победы над Порье
Toyota продала в России 400-тысячную Camry
14:20 13-09-2019
Toyota продала в России 400-тысячную Camry
Подготовлен новый перечень профессий для колледжей
14:19 13-09-2019
Подготовлен новый перечень профессий для колледжей
ЕГЭ-2020: Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
14:16 13-09-2019
ЕГЭ-2020: Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
БердскГород-мечта: в 2 раза выросли зарплаты и снизилась преступность за 7 лет в Бердске 4
14:15 13-09-2019
Город-мечта: в 2 раза выросли зарплаты и снизилась преступность за 7 лет в Бердске