13.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Раздвоение личности у Зеленского обнаружила экс-глава минздрава Украины

14:00 13.09.2019 Фото: pixabay.com
1 0

Ульяна Супрун полагает, что президент играет различные роли. Она также заявила, что ВОЗ и прочие международные организации должны отказаться от российского финансирования, чтобы не стать «заложниками Кремля».

Раздвоение личности у Зеленского обнаружила экс глава минздрава Украины
Экс-глава Минздрава Украины заподозрила у Зеленского раздвоение личности

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предположила, что президент страны Владимир Зеленский страдает от раздвоения личности. Об этом она сообщила в интервью изданию LB.ua.

«Полагаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем романа Р. Стивенсона, переживающим раздвоение личности)», — заявила Супрун, сказав, что президент играет различные роли. Она отметила, что его отношение к ней менялось до и после выборов, добавив, что на внутренней арене в риторике украинского лидера «начинается популизм». Супрун также заявила, что не встречалась с Зеленским в промежутке между двумя турами выборов.

Ранее Супрун призвала исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Она также заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и прочие международные организации должны отказаться от российского финансирования, чтобы не стать «заложниками Кремля».

Ульяна Супрун исполняла обязанности главы Минздрава Украины с 1 августа 2016 года. Она родилась в США и имеет американское гражданство, в связи с чем суд запретил ей исполнять обязанности министра здравоохранения, однако ей не было запрещено исполнять полномочия замминистра. 4 сентября она была уволена с должности первого заместителя министра здравоохранения страны, главой ведомства стала Зоряна Скалецкая.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У Зеленского диагноз?

Психиатр, 13 сентября 2019 14:32
Нуу, Ульку уже точно не вылечить. Там целый "букет".

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опозорившийся на сцене Билан бесплатно выступит в Самаре
15:30 13-09-2019
Опозорившийся на сцене Билан бесплатно выступит в Самаре
БердскВключили отопление в роддоме и больнице в Микрорайоне Бердска
15:20 13-09-2019
Включили отопление в роддоме и больнице в Микрорайоне Бердска
За взятки арестовали начальника станции "Новосибирск-Главный"
15:15 13-09-2019
За взятки арестовали начальника станции
БердскСекрет красоты: По ночам ест борщ и пишет стихи "Первая вице-мисс Бердска"
15:00 13-09-2019
Секрет красоты: По ночам ест борщ и пишет стихи
Дерипаска пожаловался на дорогие кредиты в России
14:45 13-09-2019
Дерипаска пожаловался на дорогие кредиты в России
Удушающий прием: Хабиб рассказал Путину подробности победы над Порье
14:30 13-09-2019
Удушающий прием: Хабиб рассказал Путину подробности победы над Порье
Toyota продала в России 400-тысячную Camry
14:20 13-09-2019
Toyota продала в России 400-тысячную Camry
Подготовлен новый перечень профессий для колледжей
14:19 13-09-2019
Подготовлен новый перечень профессий для колледжей
ЕГЭ-2020: Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
14:16 13-09-2019
ЕГЭ-2020: Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
БердскГород-мечта: в 2 раза выросли зарплаты и снизилась преступность за 7 лет в Бердске 4
14:15 13-09-2019
Город-мечта: в 2 раза выросли зарплаты и снизилась преступность за 7 лет в Бердске