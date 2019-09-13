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Установленный большевиками 8-часовой рабочий день не может отменить правительство России

13:45 13.09.2019 Фото: pixabay.com
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Медведев приказал отменить советские нормативные акты, действующие еще с 1917 года. Но регулирование рабочего времени не находится в компетенции кабинета министров.

Установленный большевиками 8 часовой рабочий день не может отменить правительство России
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В правительстве отмену восьмичасового рабочего дня признали невозможной. Регулирование рабочего процесса, также как и его продолжительность относится к Трудовому Кодексу, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

В среду в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что поручил отменить нормативные документы советских времен. Чуйченко тогда же уточнил, что речь идет о более чем 220 тысячах документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

По его словам, отмена устаревших нормативных актов времен СССР ничего не изменит. Он отметил, что «даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не вправе этого делать — у нас нет компетенции».

Четырехдневная рабочая неделя
Тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, это реально, но «не сию секунду».

«Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется», — сказал глава правительства.
Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, а Министерство труда и социальной защиты должно сообщить правительству свою позицию до конца сентября.

Однако министр экономического развития Максим Орешкин заявил РИА Новости, что переход возможен только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие.

В свою очередь, согласно опросу, большинство работодателей в России не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю.

Источник: РИА Новости

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