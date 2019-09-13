Удушающий прием: Хабиб рассказал Путину подробности победы над Порье

Президент со знанием дела отметил: «Классический удушающий прием. И на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному».



Удушающий прием: Хабиб рассказал Путину подробности победы над Порье

7 сентября. Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом 7 сентября. Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом

Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Боец в подробностях описал бой с Дастином Порье, раскрыв детали, о которых раньше не говорил, передает «Спорт-экспресс».

«Классический удушающий прием»

В четверг Владимир Путин посетил дагестанское село Ботлих, где встретился с ополченцами, которые участвовали в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года. Затем повидался с Хабибом Нурмагомедовым, а также отцом и тренером чемпиона Абдулманапом, которые приехали проводить его в аэропорт.

Президент поздравил Хабиба с победой над американцем Дастином Порье. Поединок состоялся 7 сентября в Абу-Даби, в третьем раунде Нурмагомедов успешно провел удушающий прием, вынудив соперника сдаться.

— Достойная победа, — сказал Путин. — И, по-моему, достойный был противник. Сильный, крепкий боец.

— Да, — согласился Хабиб. — Уважительный, крепкий сильный.

— На этот раз уважительный попался, — добавил боец с улыбкой, видимо, вспомнив о поединке с Конором Макгрегором в октябре 2018-го. Ирландец вел себя совсем не так, как Порье.

— Победа убедительная. Хороший удушающий прием, — заметил Путин.

— Спасибо, — поблагодарил Хабиб. — В этот раз отец был рядом, подвести нельзя было.

— Классический удушающий прием, — сказал Путин. — И на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному.

— Но сначала старался через челюсть (провести болевой. — Прим. «СЭ»), в первом раунде, — сказал боец. — Но он правильно уходил. Душу-душу, а что-то не получается. Говорю отцу — он был рядом, в метре от меня: «Не получилось!»

Хабиб рассмеялся, вспомнив забавный эпизод: «Друзья мне потом говорят: «Ты с отцом разговаривал, он сказал тебе в первом раунде не заканчивать?».

— А я ему сказал: «Не суетись, все будет нормально, не суетись», — отметил Абдулманап.

«Сказал другу, что хочу отдать Порье шею — чтобы он потратил силы»

Далее Нурмагомедов в подробностях рассказал Путину о том, как проходил поединок с Порье.

Главное:

— Мы ожидали, что в стойке, на руках, он побыстрее, чем я. И я его чуть замедлил. Если бы в первом раунде я пошел в зарубон, это могло бы быть опасно. Но в первом раунде я его завозил. А вот во втором я застоялся в стойке, бах, один пропустил. И тут услышал недовольный голос отца: «Надо возвращаться к борьбе!»

— Думал, что во время боя чуть больше его буду. А зашел, смотрю — он не меньше меня. Когда вошли в клинч, понял, что он не уступает мне физически. Понял, что придется его завозить.

— В зале было очень жарко. Порье был скользким с первого же клинча. Я его взял, а он — скользкий, быстро уходил от захватов. Пришлось чуть-чуть перестраиваться во время боя.

— А еще я привык, что публика поддерживает своего, а меня освистывает. А здесь вышел — и вся публика меня поддерживала. Этот фактор я не учел. Стал выходить, посмотрел, а там столько близких, родных… Давку (давление. — Прим. «СЭ») почувствовал. Давно такой давки не было. Пока вышел, пока зашел, прошло пять минут… Хочу в себя прийти, никак не могу. Смотрю на отца. Отец тоже чуть нервничает. Я ему говорю: «Ты хоть меня наставляй!» А потом, как бой начался, я уже…

— Перед боем я сказал другу, что он (Порье) правой рукой на гильотину заходит. Я все его бои смотрел — он левой не заходит. Отдает левую ногу и правой заходит. Я сказал, что хочу ему шею отдать — чтобы он потратил силы. Отдал шею. Левую ногу закинул, чтобы он меня обоими не прихватил. А он душит все сильнее и сильнее. Потом еще раз затянул. И тут я подумал: надо выбираться. Такой момент был. Чуть просчитал.

— Они там (в Абу-Даби) новую арену построили. И внутри с кислородом были проблемы.

— Туда (в ОАЭ. — Прим. «СЭ») мы прилетели из Калифорнии. Разница — 11 часов. Больше недели в себя приходил. И постоянно узнавал, прилетел ли соперник. Мне сказали, что он прилетит 30-го (августа). Думаю: «Так, подожди, я прилетел 17-го и только через 10 дней в себя пришел. Так что у него (в день боя) еще будет акклиматизация!