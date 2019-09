Удушающий прием: Хабиб рассказал Путину подробности победы над Порье

View this post on Instagram

Сегодня нас с Отцом принял Президент России Владимир Владимирович Путин. Встреча прошла в родном Дагестане. Очень приятно, когда Глава Государства ценит наш с Отцом труд и поддерживает нас, и после каждой победы уже как по традиции, лично сам поздравляет, это дорогого стоит. #Repost @danawhite with @get_repost ・・・ Russian President Vladimir Putin and head of Dagestan Vladimir Vasiliev met with UFC champion @khabib_nurmagomedov and his father and coach Abdulmanap Nurmagomedov