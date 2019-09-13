13.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

В конец личного рейтинга задвинул Бердск дизайнер Артемий Лебедев

17:43 13.09.2019 Фото: с сайта ktv-ray.ru
3 0

Первые строчки занимают Сатка, Салвадор, Лиссабон, Гонконг и Плимут. Замыкают рейтинг Сент-Джорджес, Бердск, Брокен Хилл, Николаев и Ниигата.

В конец личного рейтинга задвинул Бердск дизайнер Артемий Лебедев
В конец личного рейтинга задвинул Бердск дизайнер Артемий Лебедев

В Сызрани дизайнер посетил местную парикмахерскую в центре города, где его обрили наголо

В Сызрани дизайнер посетил местную парикмахерскую в центре города, где его обрили наголо

Известный российский дизайнер представил свой рейтинг городов.

Артемий Лебедев составил ТОП отечественных и зарубежных городов, во многих из которых когда-то побывал лично. В результате получился внушительный список населенных пунктов, построенный, как он пишет в своем телеграм-канале, по его субъективной оценке.

Первые строчки занимают Сатка, Салвадор, Лиссабон, Гонконг и Плимут. Замыкают рейтинг Сент-Джорджес, Бердск, Брокен Хилл, Николаев и Ниигата.

Сызрань расположилась где-то в середине списка, между столицей султаната Бруней — Бандар-Сери-Бегаваном и Шангри-Ла, вымышленной страной, описанной в романе писателя-фантаста Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт». При этом, ниже Сызрани по рейтингу находятся такие города, как Бристоль, Коломбо, Лос-Анджелес и Мельбурн.

Базовая оценка городов строится по нескольким критериям: от «ничего интересного» до «стоит лететь полмира, чтобы посмотреть». Также для населенных пунктов введены повышающие коэффициенты за интересную архитектуру, красивую реку или море, наличие гор или холмов, а также историческую застройку.

Напомним, в июле 2011 года Артемий Лебедев посетил Сызрань в ходе экспедиции «Речэтноэксп», во время которой он на яхте прошел по Волге из Москвы до Астрахани. В Сызрани дизайнер посетил местную парикмахерскую в центре города, где его обрили наголо.

Источник: ktv-ray.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы в своем личном рейтинге какое место отдали Бердску?

Психиатр, 13 сентября 2019 18:26
Дизайнер какой-то больной на голову.)
Эластик М-15, 13 сентября 2019 18:37
«Акт вандализма совершен в бердском городском парке культуры и отдыха. В выходные похищена табличка городского АРТ-объекта «Знак, рядом с которым все фотографируются». Вместо Знака теперь на трубе появилась черно-белая листовка, на которой изображен бердчанин Евгений Щепин и написано «Щепка, с Днем рождения!».
— Обиделя наверно....
Эластик М-15, 13 сентября 2019 18:39
P\s:
Знак Артемия Лебедева.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон "Моя ласточка" "Курьер.Среда.Бердск"
21:08 13-09-2019
Вам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон
БердскФотомарафон "Дорогие мои старики" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
20:49 13-09-2019
Фотомарафон
БердскПоселок из 250 многодетных семей появится в Бердске 1
19:56 13-09-2019
Поселок из 250 многодетных семей появится в Бердске
ООО “Аспект”: особенности компании
18:56 13-09-2019
ООО “Аспект”: особенности компании
БердскПризнался в нападении на школьницу 1 сентября в подъезде дома 38-летний житель Бердска 18
18:50 13-09-2019
Признался в нападении на школьницу 1 сентября в подъезде дома 38-летний житель Бердска
БердскПятница, 13-ое: В ливень 11 пар поженились в Бердске
17:45 13-09-2019
Пятница, 13-ое: В ливень 11 пар поженились в Бердске
В конец личного рейтинга задвинул Бердск дизайнер Артемий Лебедев 3
17:43 13-09-2019
В конец личного рейтинга задвинул Бердск дизайнер Артемий Лебедев
БердскИз-за долгов по кредитам 35 человек за полгода признаны банкротами в Бердске
17:30 13-09-2019
Из-за долгов по кредитам 35 человек за полгода признаны банкротами в Бердске
Дилеры предложили ввести в России сертификацию СТО
17:18 13-09-2019
Дилеры предложили ввести в России сертификацию СТО
Константин Райкин поручился за обвиняемого в нападении на омоновца на акции протеста Павла Устинова 3
17:15 13-09-2019
Константин Райкин поручился за обвиняемого в нападении на омоновца на акции протеста Павла Устинова