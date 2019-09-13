В конец личного рейтинга задвинул Бердск дизайнер Артемий Лебедев

17:43 13.09.2019 Фото: с сайта ktv-ray.ru 3 0

Первые строчки занимают Сатка, Салвадор, Лиссабон, Гонконг и Плимут. Замыкают рейтинг Сент-Джорджес, Бердск, Брокен Хилл, Николаев и Ниигата.



В конец личного рейтинга задвинул Бердск дизайнер Артемий Лебедев

В Сызрани дизайнер посетил местную парикмахерскую в центре города, где его обрили наголо В Сызрани дизайнер посетил местную парикмахерскую в центре города, где его обрили наголо

Известный российский дизайнер представил свой рейтинг городов.

Артемий Лебедев составил ТОП отечественных и зарубежных городов, во многих из которых когда-то побывал лично. В результате получился внушительный список населенных пунктов, построенный, как он пишет в своем телеграм-канале, по его субъективной оценке.

Первые строчки занимают Сатка, Салвадор, Лиссабон, Гонконг и Плимут. Замыкают рейтинг Сент-Джорджес, Бердск, Брокен Хилл, Николаев и Ниигата.

Сызрань расположилась где-то в середине списка, между столицей султаната Бруней — Бандар-Сери-Бегаваном и Шангри-Ла, вымышленной страной, описанной в романе писателя-фантаста Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт». При этом, ниже Сызрани по рейтингу находятся такие города, как Бристоль, Коломбо, Лос-Анджелес и Мельбурн.

Базовая оценка городов строится по нескольким критериям: от «ничего интересного» до «стоит лететь полмира, чтобы посмотреть». Также для населенных пунктов введены повышающие коэффициенты за интересную архитектуру, красивую реку или море, наличие гор или холмов, а также историческую застройку.

Напомним, в июле 2011 года Артемий Лебедев посетил Сызрань в ходе экспедиции «Речэтноэксп», во время которой он на яхте прошел по Волге из Москвы до Астрахани. В Сызрани дизайнер посетил местную парикмахерскую в центре города, где его обрили наголо.

Источник: ktv-ray.ru