Надоела работать: Каждый десятый россиянин врет, чтобы отпроситься с работы

Отмечается, что молодежь до 24 лет чаще находит повод, чтобы закончить рабочий день раньше, чем люди старше 45 лет (12% против 8%).

Каждый десятый россиянин врет

Каждый десятый трудоустроенный житель России придумывает повод, чтобы отправиться с работы, а не называет реальную причину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос Superjob.

Согласно имеющимся данным, мужчины (11%) чаще женщин (8%) придумывают причину, чтобы уйти с работы пораньше.

Отмечается, что молодежь до 24 лет чаще находит повод, чтобы закончить рабочий день раньше, чем люди старше 45 лет (12% против 8%).

83% россиян заявили, что называли реальную причину, когда отпрашивались.

Чаще всего до конца трудового дня опрошенным нужно было уйти к врачу (20%), решить дела, связанные с детьми (10%), оформить документы (5%) и отлучиться по семейным обстоятельствам (5%), а также пойти на похороны (3%).

В опросе принимали участие 1,6 тысячи работающих россиян старше 18 лет.

Источник: gazeta.ru