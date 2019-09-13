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Бедных в России хотят освободить от налогов

08:37 13.09.2019 Фото: Википедии
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Такое предложение сделал глава ВТБ. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря о поддержке малоимущих граждан, проблему бедности он назвал «самой кричащей» в стране.

Бедных в России хотят освободить от налогов
Денег в России хватит на всех

Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет «очень точечно» смягчать налоговую политику.

«К примеру, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Одно из наших предложений — <…> снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем», — сказал Костин на Московском финансовом форуме.

По мнению Костина, для физических лиц можно установить минимальный доход, который не будет облагаться налогом, «то есть решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами», передает РИА Новости.

Накануне о поддержке малоимущих граждан говорил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Проблему бедности он назвал «самой кричащей» в стране.

По словам главы правительства, поддержка должна быть адресной. Среди самых незащищенных Медведев назвал пенсионеров, бюджетников, людей с проблемами со здоровьем, а также многодетные семьи, где доход нужно делить на большое количество человек.

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