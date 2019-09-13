Дерипаска пожаловался на дорогие кредиты в России

Бизнесмен отметил, что заимствования на внутрироссийском рынке для него, как для лица из санкционного списка, обходятся на 20% дороже, однако благодаря кредитам, полученным при поддержке государства, его бизнес способен годами выдерживать давление американских санкций.

Олег Дерипаска

После попадания под санкции ГАЗ избавился от долгов перед западными кредиторами, однако заимствования на внутрироссийском рынке обходятся ему на 20% дороже, сообщает WSJ со ссылкой на Олега Дерипаску

Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal. К настоящему моменту ГАЗ, как сообщил изданию сам Дерипаска, полностью рассчитался по сделанным ранее на Западе долгам, однако при этом его долг перед Россией вырос до $1,4 млрд.

«В конце концов, есть кредитор на крайний случай и инвестор на крайний случай», — цитирует WSJ Дерипаску.

Бизнесмен отметил, что заимствования на внутрироссийском рынке для него, как для лица из санкционного списка, обходятся на 20% дороже, однако благодаря кредитам, полученным при поддержке государства, его бизнес способен годами выдерживать давление американских санкций.

В то же время Дерипаска указал на то, что выделение государством кредитов и займов усиливает влияние властей на частные компании. «Мы частная группа, мы работаем на рынке, и любая государственная субсидия не достается даром», — сказал бизнесмен, назвав рост влияния властей на экономику через выделяемые кредиты «мягкой национализацией».

В конце августа стало известно, что Дерипаска посетил Горьковский автомобильный завод в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, рассказав им о влиянии санкций. Бизнесмен сказал рабочим, что санкции — это надолго, и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций. Последний раз этот срок продлили до 8 ноября.

В сентябре бизнесмен выступил на площадке Восточного экономического форума, где заявил, что в России «фактически нет независимой банковской системы», а консолидация отрасли ЦБ привела к росту процентных ставок. «Если в мире платят за передачу денег 1,25%, то у нас — 6,5% при завышенной ставке», — сказал Дерипаска.

Компании Дерипаски были внесены в санкционный список Минфина США весной 2018 года на основании так называемого кремлевского доклада с именами высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон счел близкими к президенту России Владимиру Путину. В начале 2019 года En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» были выведены из-под санкций, однако группа ГАЗ осталась в санкционном списке.

Источник: РБК