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Дерипаска пожаловался на дорогие кредиты в России

14:45 13.09.2019 Фото: mk.wikipedia.org
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Бизнесмен отметил, что заимствования на внутрироссийском рынке для него, как для лица из санкционного списка, обходятся на 20% дороже, однако благодаря кредитам, полученным при поддержке государства, его бизнес способен годами выдерживать давление американских санкций.

Дерипаска пожаловался на дорогие кредиты в России
Олег Дерипаска

После попадания под санкции ГАЗ избавился от долгов перед западными кредиторами, однако заимствования на внутрироссийском рынке обходятся ему на 20% дороже, сообщает WSJ со ссылкой на Олега Дерипаску
Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal. К настоящему моменту ГАЗ, как сообщил изданию сам Дерипаска, полностью рассчитался по сделанным ранее на Западе долгам, однако при этом его долг перед Россией вырос до $1,4 млрд.

«В конце концов, есть кредитор на крайний случай и инвестор на крайний случай», — цитирует WSJ Дерипаску.

Бизнесмен отметил, что заимствования на внутрироссийском рынке для него, как для лица из санкционного списка, обходятся на 20% дороже, однако благодаря кредитам, полученным при поддержке государства, его бизнес способен годами выдерживать давление американских санкций.

В то же время Дерипаска указал на то, что выделение государством кредитов и займов усиливает влияние властей на частные компании. «Мы частная группа, мы работаем на рынке, и любая государственная субсидия не достается даром», — сказал бизнесмен, назвав рост влияния властей на экономику через выделяемые кредиты «мягкой национализацией».

В конце августа стало известно, что Дерипаска посетил Горьковский автомобильный завод в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, рассказав им о влиянии санкций. Бизнесмен сказал рабочим, что санкции — это надолго, и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций. Последний раз этот срок продлили до 8 ноября.

В сентябре бизнесмен выступил на площадке Восточного экономического форума, где заявил, что в России «фактически нет независимой банковской системы», а консолидация отрасли ЦБ привела к росту процентных ставок. «Если в мире платят за передачу денег 1,25%, то у нас — 6,5% при завышенной ставке», — сказал Дерипаска.

Компании Дерипаски были внесены в санкционный список Минфина США весной 2018 года на основании так называемого кремлевского доклада с именами высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон счел близкими к президенту России Владимиру Путину. В начале 2019 года En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» были выведены из-под санкций, однако группа ГАЗ осталась в санкционном списке.

Источник: РБК

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