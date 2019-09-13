Признался в нападении на школьницу 1 сентября в подъезде дома 38-летний житель Бердска

Узнал имя и адрес напавшего отец девочки и предоставил данные в полицию. Мужчину нашли и вскоре он дал признательные показания. Пока его не задержали, полиция ждет заключения экспертизы о степени тяжести нанесенных школьнице побоев. После этого определят статью УК, чтобы инкриминировать подозреваемому.

Нападавшего нашли по камерам видео-наблюдения. Девочка его узнала

Дал признательные показания мужчина, избивший школьницу перед дверью квартиры 1 сентября в Бердске. Об этом сегодня, 12 сентября, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе главке МВД по Новосибирской области. Напомним, что 17-летняя девушка возвращалась с торжественной линейки, когда в подъезде после выхода из лифта на нее напал мужчина. Он ударил ее сзади несколько раз кулаком по голове.

Напомним, что подозреваемого в нападении на школьницу 1 сентября в подъезде дома в Бердске нашел сам ее отец. Он услышал крики дочери и выбежал из квартиры. Мужчина догонял избившего его дочь, но тому удалось сбежать. Вскоре папа девочки смог узнать имя злоумышленника, место работы и адрес проживания. Всю эту информацию он предоставил полиции.

После того, как родители пострадавшей девочки побывали на приеме у начальника полиции Бердска Владимира Соколова, правоохранители установили личность нападавшего, но не задержали. «Курьер. Среда. Бердск» сделал официальный запрос в МВД региона, чтобы узнать подробности дела. Исполняющий обязанности начальника отдела информации и общественных связей пресс-службы областного полицейского ведомства Юлия Хабибуллина в своем ответе сообщила, что телесные повреждения девочке причинил житель Бердска 1981 года рождения.

— Подозреваемый дал признательные показания, — сообщила Юлия Юрьевна.

Характер повреждений школьнице пока не определен, она проходит лечение. Когда будет закончена судебно-медицинская экспертиза и определена степень тяжести травмы, полиция примет решение, по какой статье мужчину привлечь к ответственности.

Подробности — в ближайшее время.