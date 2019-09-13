13.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Признался в нападении на школьницу 1 сентября в подъезде дома 38-летний житель Бердска

18:50 13.09.2019, Алена Романцова Фото: со страницы социальной сети «ВКонтакте» Ивана Почевалова
18 11

Узнал имя и адрес напавшего отец девочки и предоставил данные в полицию. Мужчину нашли и вскоре он дал признательные показания. Пока его не задержали, полиция ждет заключения экспертизы о степени тяжести нанесенных школьнице побоев. После этого определят статью УК, чтобы инкриминировать подозреваемому.

Признался в нападении на школьницу 1 сентября в подъезде дома 38 летний житель Бердска
Нападавшего нашли по камерам видео-наблюдения. Девочка его узнала

Дал признательные показания мужчина, избивший школьницу перед дверью квартиры 1 сентября в Бердске. Об этом сегодня, 12 сентября, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе главке МВД по Новосибирской области. Напомним, что 17-летняя девушка возвращалась с торжественной линейки, когда в подъезде после выхода из лифта на нее напал мужчина. Он ударил ее сзади несколько раз кулаком по голове.

Напомним, что подозреваемого в нападении на школьницу 1 сентября в подъезде дома в Бердске нашел сам ее отец. Он услышал крики дочери и выбежал из квартиры. Мужчина догонял избившего его дочь, но тому удалось сбежать. Вскоре папа девочки смог узнать имя злоумышленника, место работы и адрес проживания. Всю эту информацию он предоставил полиции.

После того, как родители пострадавшей девочки побывали на приеме у начальника полиции Бердска Владимира Соколова, правоохранители установили личность нападавшего, но не задержали. «Курьер. Среда. Бердск» сделал официальный запрос в МВД региона, чтобы узнать подробности дела. Исполняющий обязанности начальника отдела информации и общественных связей пресс-службы областного полицейского ведомства Юлия Хабибуллина в своем ответе сообщила, что телесные повреждения девочке причинил житель Бердска 1981 года рождения.

— Подозреваемый дал признательные показания, — сообщила Юлия Юрьевна.

Характер повреждений школьнице пока не определен, она проходит лечение. Когда будет закончена судебно-медицинская экспертиза и определена степень тяжести травмы, полиция примет решение, по какой статье мужчину привлечь к ответственности.

Подробности — в ближайшее время.

Мнение читателей
0
11
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как думаете, по какой статье привлекут напавшего?

Аноним, 12 сентября 2019 10:59
Ему на вид все 60
Аноним, 12 сентября 2019 12:01
Ну ни убил же пипец я в шоке а что хотели то чтоб убил а при задержали ,ну пусть идёт и дальше творит чудеса.
Lex Luthor, 12 сентября 2019 20:45
Вы че ещё не поняли? Это Россия...
Аноним, 12 сентября 2019 12:14
Признался в чём, какой мотив, что хотел, какой умысел... Странная позиция полиции, видимо глубоко не хотят разбираться и будут исходить из телесных повреждений и всё. Если будет что то серьёзное, уйдет в бега.
Аноним, 12 сентября 2019 12:22
Он ведь за ней зачем-то шёл, выслеживал её. Это скорее всего удалено. Просто у него сорвалось, так как она закричала. А наша полиция, это не понять что, отец всё сделал за них, а они даже не задержали, ждут когда ещё на кого-нибудь нападёт?
Да уж.., 12 сентября 2019 13:48
Вообще какой-то цирк. Отец сам всё узнал о негодяе и предоставил ВСЕ данные о нём. Потом "правоохранители установили личность нападавшего, но не задержали." Теперь наверно новосибирских сыщиков подключат, а потом московских. Просто Джо неуловимый. Подозреваю, что это бывший коллега полицейских.
Елена, 12 сентября 2019 13:50
Какой мотив-то!? Странные такие, слава богу не нанес худший вред здоровью, если легкое сотрясение, то гуляй..... дальше?
Аноним, 12 сентября 2019 14:24
То есть, человек который нападает на девушек, женщин свободно ходит по городу?
Аноним, 12 сентября 2019 16:15
Странный вопрос какой-то. Его же не на митинге и не на пикете взяли...
Олег, 12 сентября 2019 14:31
Батяня МОЛОДЕЦ! Но вот что касается нашей доблестной это реально жесть.В пору нам самим статью определить,да и приговор вынести и исполнить.Хорошо живем.А потом Отцы за таких реальные сроки получают.
Аноним, 12 сентября 2019 15:00
Ну правда, третья статья, какая причина-то была?
Гость, 12 сентября 2019 18:16
Чего ждут? Когда батя девочки его сам посадит? В свою тюрьму?
Гость, 12 сентября 2019 18:17
Не, ну так-то всё понятно - если две недели на стационарном лечении, то уголовка! Но где профилактическая изоляция урода?! При коммунистах сидел бы, как миленький!
Аноним, 12 сентября 2019 20:38
При коммунистах много бы кто сидел. И ты - за свои комментарии
Lex Luthor, 12 сентября 2019 20:46
Моя милиция меня бережёт.....
Аноним, 13 сентября 2019 00:35
Почему он это сделал ?
Светлана, 13 сентября 2019 07:08
С нашими законами, отделается в худшем случае административным штрафом. Идиотизм
житель, 13 сентября 2019 13:33
Просто так не нападают. Возможно она его оскорбила и он в ответ ударил. Административный штраф.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон "Моя ласточка" "Курьер.Среда.Бердск"
21:08 13-09-2019
Вам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон
БердскФотомарафон "Дорогие мои старики" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
20:49 13-09-2019
Фотомарафон
БердскПоселок из 250 многодетных семей появится в Бердске 1
19:56 13-09-2019
Поселок из 250 многодетных семей появится в Бердске
ООО “Аспект”: особенности компании
18:56 13-09-2019
ООО “Аспект”: особенности компании
БердскПризнался в нападении на школьницу 1 сентября в подъезде дома 38-летний житель Бердска 18
18:50 13-09-2019
Признался в нападении на школьницу 1 сентября в подъезде дома 38-летний житель Бердска
БердскПятница, 13-ое: В ливень 11 пар поженились в Бердске
17:45 13-09-2019
Пятница, 13-ое: В ливень 11 пар поженились в Бердске
В конец личного рейтинга задвинул Бердск дизайнер Артемий Лебедев 3
17:43 13-09-2019
В конец личного рейтинга задвинул Бердск дизайнер Артемий Лебедев
БердскИз-за долгов по кредитам 35 человек за полгода признаны банкротами в Бердске
17:30 13-09-2019
Из-за долгов по кредитам 35 человек за полгода признаны банкротами в Бердске
Дилеры предложили ввести в России сертификацию СТО
17:18 13-09-2019
Дилеры предложили ввести в России сертификацию СТО
Константин Райкин поручился за обвиняемого в нападении на омоновца на акции протеста Павла Устинова 3
17:15 13-09-2019
Константин Райкин поручился за обвиняемого в нападении на омоновца на акции протеста Павла Устинова