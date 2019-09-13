Не до коров: 70% выпускников-ветеринаров идут в ветлечебницы

В ветеринарной отрасли попросили ввести специализацию

В ветеринарной отрасли попросили ввести специализацию.

Ветеринарная отрасль переживает жесткий кризис. Из десяти выпускников ветеринарных факультетов в сельском хозяйстве работает лишь один. 70 процентов дипломированных специалистов идут в ветлечебницы, где оперируют кошек и собак. Нюанс в том, что во время обучения в вузах студенты с домашними животными почти не сталкиваются.

Уклон в сторону сельскохозяйственных животных в ветеринарном деле берет начало еще с советской системы образования, когда ветеринарные факультеты стали размещать при аграрных вузах. Особняком здесь стоит петербургская ветеринарная академия, единственное специализированное высшее учебное заведение на Северо-Западе. Но и здесь у ветеринаров в целом такая же программа, как и в сельхозинститутах.



Ректор Санкт-Петербургской государственной академия ветеринарной медицины Анатолий Стекольников отмечает, что обучение специалистов идет в строгом соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС).

- На сегодняшний день ФГОС предполагают подготовку ветеринарных врачей широкого профиля, обладающих в равной мере всеми теми компетенциями, которые позволили бы им работать со всеми видами животных, а также заниматься вопросами санитарной экспертизы. Профстандарты также не предусматривают ветеринарных врачей узкоспециализированных, — подчеркнул Стекольников и намекнул на самообразование и специализацию, когда выпускник со знаниями самого широкого профиля может стать хоть микробиологом, хоть хирургом.

А может и не стать.Мария Лежнева, директор ассоциации «Благополучие животных», часто ездит по городам страны, взаимодействует с приютами и ветклиниками. Мария признается: до начала своей работы в ассоциации она даже не представляла, что дипломированные ветеринары могут не уметь делать уколы или ставить капельницы.

Слабыми местами ветобразования Лежнева называет практику, которая фактически начинается только после третьего курса, до этого студенты делают гербарии или рисуют плакаты. Еще одну проблему зоозащитница видит в большом числе сопутствующих дисциплин, когда на физкультуру или философию выделяется время, сопоставимое с профильными предметами.

Эксперты уже много лет пытаются добиться запрета на заочное ветеринарное образование, но пока безрезультатно

Об этом перекосе говорит и главный врач одной из крупнейших в стране ветеринарных клиник Владимир Митин. Он вообще заявил, что разделение ветврачей на специалистов по домашним и сельскохозяйственным животным целесообразно было бы проводить еще на этапе поступления в вуз, настолько это разные сферы.

Правда, полномочий, чтобы внести изменения во ФГОС, у частных клиник нет. Более того, в системе ветеринарного образования клиники и вузы если не оппоненты, то уж точно не союзники. Митин привел пример: его позвали преподавать на ветеринарный факультет, но поставили в такие условия, что он не мог бы совмещать чтение лекций и руководство клиникой.

Компании часто обращаются к вузам, предлагают присылать своих специалистов, учебные материалы, открывать студентам доступ в свои лаборатории. Но вузы не всегда готовы принять такую помощь. Причина во все тех же стандартах: студенты-ветеринары и так перегружены, ставить в расписание дополнительные лекции (что называется, для общего развития) уже некуда. Принимать преподавателей на четверть или на одну восьмую ставки вузы не всегда могут, да и расписание сложно составить так, чтобы подстроиться под каждого, а у преподавателей вузов стандартная годовая нагрузка составляет 900 часов, это полноценный рабочий день.

Получается замкнутый круг, когда обучать студентов практикующий ветврач фактически не может и выпускники выходят из учебного заведения чистыми теоретиками. Причем переучивать молодых специалистов приходится не только в ветеринарных клиниках, но и в агрохолдингах, для которых, казалось бы, сотрудников и готовят. Александр Каспарянц, руководитель холдинга, производящего препараты для сельскохозяйственных животных, говорит, что в его компании перманентная нехватка кадров, но принимать на работу бизнесмен согласен только специалистов с опытом. По оценкам эксперта, чтобы выпускник ветеринарного факультета смог работать на благо компании, его требуется обучать в течение двух-трех лет, и все это время он будет находиться на балансе работодателя. К такой благотворительности предприниматель не готов.

Каспарянц считает, что внимание к сельскохозяйственному сектору на ветеринарных факультетах должно быть сохранено. Бизнесмен объясняет это масштабами отрасли: по его оценкам, в агрохолдингах России содержится порядка 33 миллионов свиней, а на птицефабриках одновременное число голов птиц достигает полумиллиарда. И за всеми этими животными нужен ветеринарный уход.

Многие агрохолдинги используют сейчас иностранные линии, многие в конкурентной борьбе обновляют оборудование, применяют новые препараты. Ничего сравнимого с условиями на современной молочной или свиноферме вузы предложить не могут, соответственно, прежде чем выйти на работу, выпускника тщательно готовят. Стоит отметить, что ветеринарное образование, в отличие от, например, медицинского, можно получить заочно. Сергей Середа, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, о таком образовании отзывается резко негативно, эксперт утверждает: в области слишком много нюансов, которые можно познать только на практике.

Но ветеринары — не врачи, обязательной интернатуры, как, например, в медвузах, здесь нет. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей уже много лет пытается добиться запрета на заочное ветеринарное образование, но пока безрезультатно. Между тем, как говорит Середа, проблема в том, что вся система ориентирована на добросовестных, на тех, кто учится и повышает свой уровень. Но зачастую специалисты сталкиваются с тем, что диплом ветеринара отдельные деятели пытаются получить, что называется, для галочки. И никто не запретит человеку, который ни разу в жизни не брал в руки скальпеля, провести операцию. А вчерашний выпускник-заочник может открыть свою клинику.

Источник: РГ