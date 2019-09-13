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Образование / Общество

Подготовлен новый перечень профессий для колледжей

14:19 13.09.2019 Фото: pixabay.com
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Например, «техническая эксплуатация промышленного оборудования», «оптик-механик», «станочник», «мастер отделочных строительных работ» и другие.

Подготовлен новый перечень профессий для колледжей
Подготовлен новый перечень профессий для колледжей

Подготовлен новый перечень профессий для колледжей.
С 2021 года по ряду профессий и специальностей приема в колледжи больше не будет. Причина — устарели образовательные программы. Какие? Например, «техническая эксплуатация промышленного оборудования», «оптик-механик», «станочник», «мастер отделочных строительных работ» и другие. Всего в перечень «на вылет» попали программы для 9 профессий и 23 специальностей.
Соответствующий проект приказа министерства просвещения опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве подчеркнули: новый документ не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям, просто действующие стандарты уже не отвечают запросам рынка. Их место займут новые программы, с более современной «начинкой».

Как трансформируются профессии, «Российской газете» рассказал гендиректор Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Александр Лейбович.

Александр Наумович, что такое профессиональные стандарты?

Александр Лейбович: Стандарт — это некий пакет требований к профессии, по которым есть консенсус среди всех основных игроков в отрасли.
Говорят, что, пока стандарт разрабатывается, многое в нем может устареть: технологии меняются очень быстро…

Александр Лейбович: Конечно, дело это небыстрое. Например, в весьма авторитетной системе подготовки кадров ФРГ около года уходит только на согласование всех пунктов. Но от этого германская система хуже не стала. Дело в другом: появился новый стандарт — его тут же надо вводить в колледже. Но у нас пока этому мешает «забрало» из разных нормативно-правовых актов. А ведь колледжи и вузы — полноценные участники рынка! Они должны бесплатно, по групповой или индивидуальной подписке получать все обновления и оперативно вносить изменения в свои программы.

А как насчет преподавателей? Смогут они быстро сориентироваться и включиться в работу в таком случае?

Александр Лейбович: Большинство из них — образованные люди со специальной подготовкой. Они вполне способны самостоятельно подготовиться к работе. Но при необходимости каждый педагог, конечно, должен иметь возможность обратиться за поддержкой к ведущим предприятиям, методическим центрам. Пройти стажировку. Кстати, в базовом центре подготовки кадров нашего агентства есть целый пакет лучших практик взаимодействия колледжей и предприятий. Разработаны и внедрены сетевые программы повышения квалификации преподавателей и мастеров. Спрос на эти программы очень высокий.

Источник: РГ

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