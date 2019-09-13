ЕГЭ-2020: Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года

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Почти 720 тысяч первокурсников уже начали слушать лекции в российских вузах

Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года.

Почти 720 тысяч первокурсников уже начали слушать лекции в российских вузах. Все сложности вступительной кампании для них позади. А вот нынешним абитуриентам расслабляться нельзя. Какие уроки стоит извлечь из приемной кампании — 2019? К чему готовиться старшеклассникам? Какие предметы выбирать, чтобы точно поступить? Об этом рассказали руководители ведущих вузов.



Совет первый: не добрали баллы для поступления в столичный университет — обратите внимание на его филиалы или другие региональные вузы

Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года.

— В эту кампанию мы увидели: резко вырос спрос на инженерные направления, конкурс был до 20 человек на место, — комментирует проректор МИФИ Елена Весна. — Конечно, при таких цифрах далеко не всем удалось поступить. Мы отмечаем четкую тенденцию: те, кому удача не улыбнулась в Москве, оперативно подают документы в наши региональные подразделения. В Сарове и Снежинске у нас, например, преподают специалисты из ядерных центров мирового уровня.

Проректор МИСиС Вадим Петров подтверждает: «Тенденция переезда в региональные вузы не так критична. За последние годы в регионах сформировалась целая когорта ведущих вузов, учиться в которых не менее престижно, чем в Москве и Санкт-Петербурге».

Совет первый: не добрали баллы для поступления в столичный вуз — обратите внимание на его филиалы или другие региональные вузы схожей направленности.

Важный момент, который стоит учесть абитуриенту-2020: современный выпускник школы делает свой выбор осознанно, выбирая конкретный вуз или конкретную специальность. Да, «правило 15» все еще в силе, вы вправе подавать документы одновременно в пять вузов на три специальности в каждом. Но…

— С каждым годом абитуриенты становятся все более определенными, выбирают меньше вузов и меньше направлений, — говорит проректор РАНХиГС Максим Назаров. — ЕГЭ для сдачи тоже выбирают с прицелом на конкретный вуз. Меньше метаний, меньше нервов. Были у нас абитуриенты, которые приносили сертификаты о шести ЕГЭ сразу. Но это категория неопределившихся. Как правило, наши ребята сдают 3-4 экзамена.

Совет второй: не набирайте себе ЕГЭ по принципу «сдам больше — куда-нибудь да поступлю». Сконцентрируйтесь на том, чему правда хочется учиться, изучите сайты вузов и определите приоритетные экзамены.

Кстати, по словам Максима Назарова, в РАНХиГС отметили увеличение спроса на более сложные программы, в том числе и на английском языке. «Образование — инвестиции в себя, об этом надо помнить и ребятам и их родителям, — отметил Назаров. — У нас есть победители и призеры олимпиад, которые выбрали конкретную программу и, чтобы точно попасть на нее, сразу оформили контракт, хотя имели все шансы на бюджет. Конечно, не всем это доступно. А в целом — платные отделения перестали брать всех подряд. Там теперь тоже серьезный конкурс».

Совет третий: не рассчитывайте, что сможете с невысокими баллами влегкую поступить на платное отделение. Там сегодня тоже высокий конкурс и высокие баллы у абитуриентов.

В целом, чтобы приемная кампания удалась, необходимо заранее написать список вузов и направлений, куда хотелось бы поступить. Здесь важно, чтобы выпускнику помогали и родители. Сегодня не получится «вырулить», если, к примеру, выбирать ЕГЭ для сдачи по принципу «предмет легко дается, значит, его и сдавать, а вуз потом подберем». В таком случае вы станете заложниками этих предметов. Это недальновидно.

Совет четвертый, родителям, от проректора НГУ им. Лобачевского Никиты Авралева:

— Как можно раньше начинайте искать для ребенка профориентацию, уже классе в шестом. Участие в олимпиадах, конкурсах, проектных работах, совместно с кафедрами вузов. И еще — не замыкайтесь в рамках трех ЕГЭ. Сдаете информатику, подучите и сдайте физику: на многих направлениях IT требуется и физика. Выбрали обществознание — сдайте и историю: подстрахуйте себя.

Кстати

Министерство просвещения вместе с Рособрнадзором опубликовали проект расписания ЕГЭ на 2020 год. Для большинства выпускников 11-х классов оно будет выглядеть так: 25 мая (понедельник) — география, литература, информатика (ИКТ); 28 мая (четверг) — русский язык; 1 июня (понедельник) — ЕГЭ по математике. Базовый и профильный уровень сдаются в один день. Выбрать можно что-то одно; 4 июня (четверг) — история, физика; 8 июня (понедельник) — обществознание, химия; 11 июня (четверг) — иностранные языки — письменная часть: английский, французский, немецкий, испанский, китайский. Плюс — биология; 15, 16 июня (понедельник — вторник) — иностранные языки — устная часть: английский, французский, немецкий, испанский, китайский. Основные изменения? В первый день ЕГЭ будет не два экзамена, как было раньше (география+литература), а три (добавилась информатика). Кроме того, раньше на одно обществознание выделялся целый день. А теперь этот предмет совместили в расписании с химией. При этом будут еще и досрочные, и резервные, и дополнительные сроки. Что важно? Документ четко прописывает, сколько будет длиться каждый экзамен. А также устанавливает список вещей, которые выпускник может взять с собой в аудиторию. Например, на ЕГЭ по математике будет доступна линейка, не содержащая справочной информации. На ЕГЭ по физике вдобавок к линейке можно взять непрограммируемый калькулятор. По химии — вдобавок калькулятору идут периодическая система химических элементов, таблица растворимости солей. Общественное обсуждение нового расписания продлится до 19 сентября.

Источник: РГ