Как построить или купить теплицу в Бердске?

Современные условия рынка предлагают покупателям широкий выбор разнообразных конструкций и покрытий для теплиц. В магазине вы сможете приобрести не только готовые теплицы, но и все необходимые материалы для самостоятельного изготовления конструкции

Виды теплиц



Существует огромное количество форм конструкций. Чтобы правильно выбрать, какая подходит именно вам, нужно определиться с ее предназначением. Опытные консультанты всегда помогут вам сделать правильный выбор.

Теплицы бывают:

1. Односкатные – это конструкции, которые идеально подходят для небольших участков. Работать в них очень комфортно. Такую конструкцию можно пристроить к одной стороне дома. Лучше всего устанавливать ее таким образом, чтобы скат крыши был направлен на солнечную сторону. Одним из минусов такого вида является сложность при покрытии крыши с помощью пленки. Это можно сделать только в безветренную погоду, иначе ее не получится хорошо натянуть.

2. Двускатные – это самые простые и привычные конструкции. Их легко построить самостоятельно. Такой вид считается самым надежным, он сможет выдержать внешние нагрузки. Форма дает возможность выбирать разнообразный материал для покрытия. Минусом можно назвать необходимость организации хорошего фундамента.

3. Арочные конструкции обеспечат максимальное попадание солнечного света. Но очень сложно в данном случае осуществлять уход за растениями. Важно обратить внимание, что такой вид не подходит для выращивания рассады, которая предназначена для открытого грунта.

Выбор теплицы основывается не только на каркасе, но и на укрывном материале. Существует три вида покрытия для теплиц:

• поликарбонатное;

• пленочное;

• стеклянное.

Самым надежным материалом считается поликарбонат. Он хорошо пропускает солнечные лучи, имеет несколько слоев. Внутри материала содержатся соты, благодаря которым хорошо удерживается тепло. Для садоводов, которые проживают в суровом климате – это важный критерий при выборе материала.

Стекло в качестве покрытия для теплиц имеет как свои преимущества, так и недостатки. Это негибкий материал, который отлично подходит как для односкатных, так и для двускатных конструкций. Такая конструкция способна выдержать хорошие нагрузки. Ее легко отреставрировать, если лопнет или разобьется одна часть. Минусом является необходимость очень осторожного обращения.

Самым проверенным и привычным материалом для садоводов можно назвать пленку. Она хорошо пропускает свет, держит тепло. Но такой материал требует ежегодной замены.

При выборе нужно обращать внимание также на каркасы теплиц. Чаще всего их изготавливают из стали или алюминия. Если вы будете самостоятельно возводить конструкцию, можно сделать ее из деревянных брусков. При покупке стального каркаса важно обратить внимание на покрытие для защиты. Если его нет, то металл быстро заржавеет. Такая конструкция долго служить не будет.

Также важно наличие покрытия и при приобретении алюминиевых каркасов. Оно необходимо для защиты от влаги, чтобы не было коррозии. Но алюминий имеет свои недостатки. Он не может выдерживать сильные нагрузки.

Можно приобрести и каркасы, обработанные порошковыми красками. Это обеспечит долговечность конструкции.

Инструменты для самостоятельного строительства

Магазины рады предложить своим покупателям все необходимые материалы для строительства конструкции теплицы своими руками. Вы найдете не только все виды укрывного материала, но и инструменты, крепежи, необходимые для строительства.

В широком ассортименте представлены средства для ухода за теплицами, инструменты для обработки участка.

Услуги по строительству теплиц

Не всегда есть возможность и время делать парник самостоятельно. Компании предлагают услуги по строительству теплиц в Бердске разнообразных конструкций и размеров. К каждому клиенту они находят индивидуальный подход. Вы можете заказать стандартные теплицы или составить конструкцию с нашим менеджером.

В процессе строительства используются только самые качественные материалы ведущих производителей. Благодаря этому можно гарантировать безупречное качество изготовленных конструкций.

В фирмах трудятся только опытные мастера, имеющие огромный опыт в сфере строительства. С ними вы построите самую надежную и удобную теплицу на вашем участке.